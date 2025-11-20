【福袋2026】ロッテリア『絶品チーズバーガー』をもぐもぐするリラックマも… かわいい＆お得な福袋登場
ハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」は、12月19日から数量限定で、「リラックマ」とコラボレーションした『いつでもいっしょ♪リラックマのぬいぐるみ福袋2026』を販売する。
【写真】癒やされる…『絶品チーズバーガー』に感動するリラックマ
同商品は、人気のリラックマぬいぐるみシリーズ「いつでもいっしょ♪リラックマ」のイラストを使用したオリジナルグッズと、「ロッテリア」および「ゼッテリア」で利用できる「お食事クーポン」（4800円分）が入ったお得な商品。
オリジナルグッズには、『絶品チーズバーガー』を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」、ファイルの中に入れる紙によって模様が変化する「マジッククリアファイル」、各月の季節感に合ったリラックマのイラストが楽しめる「壁掛けカレンダー」、BOX側面のイラストがかわいらしい「BOXティッシュ」の4アイテムを用意した。
【商品概要】
「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」
『絶品チーズバーガー』を食べるリラックマの描き下ろしイラストをモチーフにした、手乗りサイズのコラボ限定オリジナルぬいぐるみ。
持ち運びに便利なストラップ付きで、いつでも一緒にリラックマとお出かけできる。キラキラな瞳でおいしそうに『絶品チーズバーガー』を頬張るリラックマの表情に癒されること間違いなし。ストラップには「ぜっぴんですね」というセリフ風のかわいらしい吹き出し形のチャームも付いている。
「マジッククリアファイル」
ぬいぐるみの写真を撮影するカメラマン風リラックマのかわいいイラストが描かれた、日常使いにぴったりなクリアファイル。中に紙などを入れると色や柄が透けて、ファイルの模様が変化する仕様になっている。
「壁掛けカレンダー」
各月の季節感に合ったリラックマのイラストを楽しめる、2026年版のカレンダー。カレンダーをめくるたびに登場するリラックマたちのかわいらしいイラストに、思わず心が和む。カレンダーの裏表紙は、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」を置いて写真撮影を楽しめるデザインになっている。
「BOXティッシュ」
コロンとした形がかわいらしいキューブ型のBOXティッシュ。側面にはリラックマのぬいぐるみやハンバーガーなど、4種類のデザインをあしらった。各側面は、「コラボ限定オリジナルぬいぐるみ」を撮影する際の背景シートとしても活用できる。
お食事クーポン4800円分（200円引きクーポン24枚）
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
