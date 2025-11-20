即興コントの頂点を決めるバラエティ番組Prime Video「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」（21日、後8・00配信）の配信記念イベントが20日に都内で行われ、お笑いコンビ「シソンヌ」長谷川忍（47）が出席。コンビを組んだお笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿をいじる場面があった。

同サイトバラエティ作品において、歴代最高の視聴者数を記録した第一回大会から1年。8組16名の芸人が、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、即興コントの頂点を決める“最強新コンビ決定戦”の第2弾となる。

長谷川は、相方として同期で20年来の戦友・松尾を指名。この日松尾のパ、ネルとともに登場すると「今日はAmazonさんという事でやっぱり素人失言があったんで…。あれがいけなかった。パネルならOKという事で」と、仕事の都合で不在の相方を愛のあるコメントでいじった。

前回大会には各コンビのネタ書き担当、長田庄平&じろうコンビが出場。「ネタを書いていない二人で出たらどうなるのかな。即興だったら強いだろう」と信頼を寄せている仲間との挑戦を決めた。

撮影後に松尾が失言し、髪形も丸刈りに。気が知れた関係性で「実際いい部分もありました」と回顧も「配信が始まる合間でこいつ（松尾）が余計な演出したんで。そんな目で見られちゃうなっていう」と再度いじり、笑いを誘った。

松尾の「素人が（SNSで）なに発信してんだ」「芸能人とアスリート以外はSNSをやるな」という発言を受け「“お前らプロなんだ”て厳しい目で見られました。俺が言ってないんですけどね。髪の毛とかも（コンビで）同じような髪型にしててオープニングでちょっといじってくれてるのに、それももう弱くなるでしょう」と嘆き、会場は大爆笑。出場するからには本気のネタ披露。「脳みそフル回転でやっているので、そこだけを見て欲しい」と胸を張った。

千鳥が同番組MCを担当。この日、番組サポーターの林瑠奈、「アンガールズ」田中卓志、「オアシズ」大久保佳代子ら出場者らも登壇した。