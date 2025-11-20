【ドラゴンズ】秋季キャンプ最終日で追い込み 井上監督「満点に近い。みんなよく頑張った」
ドラゴンズの約3週間に及んだ高知での秋季キャンプが19日打ち上げとなりました。井上監督の採点は――？
高知での鍛錬の日々も、19日が最終日。
追い込みをかける選手たちは、野手陣が最後までバットを振りこめば、投手陣は、走り込みを敢行。
400mのトラックを3周した後は、階段や芝生など、全長3km以上のコースを走りぬきました。
最後は、井上監督の指名で、ルーキー・石伊が高知キャンプを締めました。
「この秋季キャンプでやってきたことを、引き続き春のキャンプに向けて、来シーズンに向けて、頑張ってみんなでやっていきましょう」（石伊雄太選手）
心技体すべて、徹底的に鍛えぬいた3週間。
井上監督の評価は――？
「満点に近い。MVPは誰かとよく言われるけど、MVPはいない。誰にするか迷うぐらい、みんながよく頑張ったと評価している。2月1日のキャンプインの時には、これに加えてもっと貯金してきたと、こんな素晴らしい形に仕上げてきたというような形を望んでいる。選手それぞれがどれくらい意識を持って、オフを過ごすかは託したいと思います」（井上一樹監督）
(2025年11月20日放送 メ～テレ『ドデスカ！』より)