ヒップホップグループ、RIP SLYMEが19日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。RYO−Z（51）が同番組のファンと語った。

RYO−Zは登場してすぐに「俺これだけは言っておかなきゃなって思うんでけど、この番組大ファンなんですよ」と告白した。オードリー若林正恭（46）は「マジすか」と驚き、「もしかしたらこの番組知らないんじゃないかなってヒヤヒヤしてたんですけど」と語った。RYO−Zは「大好き」と答え、若林は「安心しました」とホッとした様子だった。

若林は「バラエティーですけど、音楽番組のトークは尺そんなでもないじゃないですか、よくこの番組出てくださいましたね」と率直に問い掛け。RYO−Zは「みんなはどうかわからないけど、僕超ファンなんで」と告白した。若林は「めっちゃうれしいですよ」と反応するも、メンバーに向け「まさかRYO−Zさんに付き合わされて『あちこちオードリー』じゃない？大丈夫ですか？」と笑った。

PES（48）は「『あちこちオードリー』出るんだって、そこまでは静かだったんですけど、（番組セットの）のれんくぐったらこうなんだ」とRYO−Zのファンぶりを目の当たりにしていた。