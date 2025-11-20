ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「出産費用無償化 安心安全な出産をどう維持？」。社会部・厚労省担当の今田優衣記者の解説です。

出産には結構な額がかかりますが、主に帝王切開以外の出産については、「病気ではない」として保険が使えず、全額自己負担です。

負担を軽くするため、出産育児一時金という補助が50万円支給されていますが、年々費用はあがり、都市部などではこれでは足りない場合もあります。

そうした中、少子化対策の一環として、出産を社会全体で応援する形にしようと、「無償化」の方針が決まり、詳細が検討されています。

■出産無償化 どんな仕組みで？

――無償化するにあたっては、どのような仕組みが考えられているのでしょうか？

関係者によりますと、厚労省は、基本的な出産の費用を公的な医療保険から出るようにし、自己負担は0割にする方向で調整を進めています。

また、現在、保険が使え、基本的に自己負担3割の帝王切開なども現金給付などで、自己負担をできるかぎり抑える見込みです。

無償化されるのは、基本的な出産費用のみで、ここにはお祝いのための豪華な病院食や産後エステなど追加のサービスは含まれない予定です。

しかし、これまで通り、「せっかくならお祝い膳を食べたい」といった場合もあるため、追加サービスに使う一定の現金をもらえる仕組みもできる見通しです。

■無償化で病院側への影響は？

最近出産した女性からは、「想定以上にお金がかかる印象。余裕があるとか貯金をしっかりしている家庭じゃないと大変。無償化されたら、その分赤ちゃんの準備とかに使うこともできる。すごくありがたい」という声が聞かれました。

――支払いが「0」になり、サービスに使えるお金ももらえると妊婦さん側はいいことづくしですが、病院側になにか変化は生じるのでしょうか？

これまで、出産費用は、各病院などが自由に決めていました。

そもそも、少子化で出産が減り、今も出産を扱う病院や助産所の経営は厳しいですし、差別化を図るためにより高度な医療や設備を用意した結果、出産の費用を高めに設定する医療機関もあります。

それが、今後、無償化されると、追加サービスをのぞいた、基本的な出産費用は政府が決めた全国一律の額となる見込みです。

もし、国が低めの額に設定すると、これまでのような収入が得られなくなり、閉院するところが出るとか、スタッフを減らす、機器の買い替えができないなど、安全への投資が減ってしまう可能性があるとして、産科の医師からは強い反発の声もあがっていました。

■安心安全なお産、どう維持？

――そうなると妊婦さんへの影響もありますよね？

それを防ごうと、厚労省は、病院や助産所などの収入が減るのを避けるため、基本的な出産費用を、50万円以上に設定する見込みです。

そのうえで、医師や助産師などの体制を手厚くしていたり、高度な設備があったり、医療安全の取り組みをする場合、病院に支払われる出産費用に一定額を上乗せする仕組みを作り、安全を守れるよう調整が進んでいます。

また、双子や高齢出産など、ハイリスクなお産を受け入れた場合にも別途、加算される見込みです。

関係者によりますと、厚労省は、早ければ2027年度中の無償化の制度開始を目指しているということです。

――今田さんが、このニュースで一番伝えたいことはなんでしょうか。

「安心安全なお産を維持できるかたちでの無償化を」です。

出産費用の無償化は少子化の問題を抱える日本にとって、社会全体で出産を支えるためにとても重要なものです。

一方で、無償化により、病院などの経営が厳しくなり、出産できる病院が減ったり、安全性が低下したりしては本末転倒です。

出産の際、死亡する女性や子どもの割合が世界でもっとも低い日本の状況を維持できるよう、産む側にとっても、病院にとっても、安心安全な仕組みが望まれます。