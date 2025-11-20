12月12日に公開される映画『ロマンティック・キラー』に、GENERATIONSの白濱亜嵐が出演することが決定した。

参考：上白石萌歌、連ドラ初主演までの歩み 大河、朝ドラを経て生田斗真とのコンビに結実

本作は、第1回LINEマンガ大賞で銀賞を受賞し、第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞にて大賞を受賞した百世渡による同名原作を実写映画化するラブストーリー。『ヒロイン失格』『賭ケグルイ』『おそ松さん』『東京リベンジャーズ』など数々の漫画原作の実写映画を手がけてきた英勉が監督を務めた。

恋愛にまるで興味がないのに、ある日強制的にロマンティックな展開に巻き込まれることになる女子高生・星野杏子を上白石萌歌が演じ、そんな杏子と急接近することになる3人の男子を、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が演じ、クアトロ主演を務める。さらに、謎の兵士役でJO1の與那城奨、謎のSAT役でなにわ男子の藤原丈一郎、謎の刀剣役でEXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が出演。さらに髙橋ひかる、森香澄、伊藤俊介（オズワルド）、上坂樹里、竹財輝之助が脇を固める。

白濱は6人目のロマンティック男子「謎の不良学生」役として本作に参加。9年ぶりとなる不良役を演じる。

公開されたPVでは、学ランを身にまとい一見怖い風貌の白濱だが捨てられた子犬を抱き上げ、甘えた声で話しかけるなどギャップのある姿が。そんな白濱から「撮影時は、細かくシーンを分けて撮影していたため、本人も自分の出演シーンがどのように出来上がっているか楽しみだ」と期待のコメントも到着。また、共演した白子ちゃん（子犬）の方が現場でモテモテな様子を見て、少し嫉妬している姿も。映像の最後にはロマンティックの仕掛け人でもある、魔法使い・リリが「わざわざハイロー系から連れてきて…...」とぼやくシーンも垣間見える。

・白濱亜嵐（謎の不良学生役）コメント

とてつもないぶっ飛びコメディ作品で謎の不良学生という役柄でお話を頂いたとき、訳も分からないままOKして現場に行って犬を抱かされて終わったので今もあれは夢だったのではないかと思っています。そして不良学生役はTHE若手の登竜門なので、まだまだ自分も若手でいけるということでこれからも不良学生を演じていきたいと思わせてくれました。何はともあれ豪華なキャストの面々と並ばせて頂けて感謝です。颯太と大樹とも初共演の作品になったので嬉しかったです。

（文＝リアルサウンド映画部）