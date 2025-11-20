「ネイマールのことは忘れろ」ブラジル代表の18歳神童がペレ氏に次ぐ快挙達成で賛辞！「史上最高の選手と同じ道を歩んでいる」
スーパーレジェンドに次ぐ快挙達成だ。
現地11月18日、ブラジル代表は国際親善試合でチュニジア代表と対戦。１点ビハインドで迎えた44分にエステバン（チェルシー）のPKで追いつき、１−１のドローに終わった。15日に行なわれたセネガル戦（２−０）に続いての勝利とはならず、11月シリーズは１勝１分けとなった。
このアフリカ勢との２連戦で、ともに先発出場した神童エステバンは、このチュニジア戦のPKが、セネガル戦に続く２戦連発で通算５点目。チェルシーの専門サイト『The Chelsea Chronicle』によると、18歳７か月での５ゴール達成は、ペレ氏の17歳７か月に次ぐ、セレソン史上２番目の最年少記録だった。
同サイトは、長年活躍してきた王国のスターを引き合いに出し、「ネイマールのことは忘れろ。エステバンはブラジル史上最高の選手と同じ道を歩んでいる」と称えている。
「チェルシーの若き才能はペレと同じペースだ。ネイマールはブラジルのスター選手だが、ペレには遠く及ばない。しかし、エステバンはペレ以来最年少でブラジル代表として５ゴールを達成した選手となった。
ペレは最高の選手だ。彼の国際的なキャリアは比類がなく、1958年、1962年、1970年と３度のワールドカップ優勝を果たしている。ブラジル代表として92試合に出場し、77ゴールを記録するなど、今でも最高の選手と考えられている。エステバンがペレに近づくにはまだ長い道のりがあることは明らかだが、彼のこれまでの歩みをみれば、どんなことでも可能だ」
エステバンは、ペレ氏のように、その名を歴史に刻む存在となれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
