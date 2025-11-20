リアルなクッションやマフラー、ブラックサンダー各種などをセットにした福袋3種発売【有楽製菓】

有楽製菓は、2026年の福袋として「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」、ワクザク SHOP(豊橋夢工場直営店)限定の「ワクザクSHOPトクトク福袋」の計3種をラインアップする。

2025年11月27日から有楽製菓公式オンラインショップ･ワクザクSHOPで予約および抽選販売を順次開始する。

〈昨年は販売開始からわずか1分足らずで完売〉

昨年発売したブラックサンダーの福箱は、販売開始からわずか1分足らずで完売し、喜びの声が多数寄せられる一方で、「欲しかったのに買えなかった」「もう少しチャンスがほしい」といった反響も多く寄せられたという。

そこで2026年の福袋は、販売方法を見直した。限定クッションが入った「ブラックサンダー無限ザクザク福袋」は、これまでに公式オンラインショップを利用した人限定の『先行予約販売』と、『一般予約販売』の2段階で展開。

さらに、「ブラックサンダー激レアマフラー福袋」は抽選販売とし、先着順ではない、公平な仕組みを導入した。

福袋の詳細は以下の通り。

◆ブラックサンダー無限ザクザク福袋(限定クッション入り)

※有楽製菓公式オンラインショップ限定

ブラックサンダー無限ザクザク福袋(限定クッション入り)

【販売価格】

14,800円(税込)

ブラックサンダーシリーズ17種、オリジナルグッズ3種、公式オンラインショップと直営店で利用できる割引券が入ったセット。

目玉商品は、ブラックサンダー約31個分サイズの『ブラックサンダー クッション』だという。オンラインショップでクッションが手に入るのは福袋のみだという。

ブラックサンダー クッション

【セット内容】

･限定グッズ3種&割引券

〈1〉ブラックサンダー クッション×1セット

サイズ:約560×310×155mm

生地:ポリエステル100%、中わた:ポリエステル100%

〈2〉ブラックサンダー保冷剤×1個

サイズ:約128×63mm

〈3〉ブラックサンダーステッカー×1枚

サイズ:約57×47mm

〈4〉割引券 計1,500円分

公式オンラインショップ･直営店で利用可能。全商品対象500円クーポン×2枚、ブラックサンダーケーキ専用500円クーポン1枚の計1,500円分。

･ブラックサンダーシリーズ17種

〈5〉ブラックサンダー×1箱(20本入)

〈6〉ブラックサンダー 至福のバター×1箱(20本入)

〈7〉ブラックサンダー ビター×1箱(20本入)

〈8〉ミルクないちごのサンダー×1箱(20本入)

〈9〉柿の種サンダー×1箱(20本入)

〈10〉モンブランのサンダー×1箱(20本入)

ブラックサンダー無限ザクザク福袋 セット内容〈1〉

〈11〉ブラックサンダーミニバー×1袋

〈12〉ブラックサンダーミニバー アーモンド&ヘーゼルナッツ×1袋

〈13〉ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド×1袋

〈14〉ミルクのサンダーミニバー×1袋

〈15〉いちごのサンダーミニバー×1袋

〈16〉トースト専用ブラックサンダー×2枚

〈17〉トースト専用ブラックサンダー きなこ×1枚

〈18〉ブラックサンダーザクザククリーム×1個

〈19〉京都ブラックサンダーお濃茶×1箱(8袋入)

〈20〉白いブラックサンダー×1袋(577g(標準40袋入))

〈21〉ピンクなブラックサンダー×1袋(10袋入)

ブラックサンダー無限ザクザク福袋 セット内容〈2〉

【販売方法】

有楽製菓公式オンラインショップでの先行予約販売と、一般予約販売を実施する。いずれも先着･数量限定のため予約期間内であっても数量に達し次第販売終了する。

【先行予約販売スケジュール】

2025年11月27日(木)12:30〜11月30日(日)

※先行予約販売は、2025年11月24日までに有楽製菓公式オンラインショップの会員登録を行い、2023年11月〜2025年11月24日までに1回以上買い物をした人が対象。

【一般予約販売スケジュール】

2025年12月2日(火)12:30〜12月14日(日)

◆ブラックサンダー激レアマフラー福袋

※有楽製菓公式オンラインショップ･ワクザクSHOP限定

ブラックサンダー激レアマフラー福袋

【販売価格】

5,800円(税込)

社長が身にまといSNSで話題となった『ブラックサンダー マフラー』が、福袋限定で登場する。軽くて暖かいダウン素材を採用し、遊び心と実用性を両立した。数量限定の抽選販売を実施する。

【セット内容】

〈1〉ブラックサンダー マフラー×1個

〈2〉ブラックサンダー×1箱(20本入)

〈3〉ミルクのサンダーミニバー×1袋

〈4〉いちごのサンダーミニバー×1袋

〈5〉トースト専用ブラックサンダー×2枚

〈6〉トースト専用ブラックサンダーきなこ×2枚

ブラックサンダー激レアマフラー福袋 セット内容

【販売方法】

オンラインショップ:抽選販売(数量限定)

ワクザクSHOP:予約販売･店頭販売(数量限定)

【オンラインショップ抽選エントリー期間】

2025年12月3日(水)12:30〜12月9日(火)

【ワクザクSHOP 予約期間】

2025年12月2日(火)〜12月25日(木)

※予約は店頭のみで受け付ける。電話･メール等での予約は不可。

【ワクザクSHOP 店頭販売】

2025年12月26日(金)〜2026年1月12日(月)

※2025年12月31日(水)〜2026年1月3日(土)は休業。

◆ワクザクSHOPトクトク福袋(限定クッション入り)

※ワクザクSHOP限定

ワクザクSHOPトクトク福袋(限定クッション入り)

【販売価格】

5,500円(税込)

2025年5月、ブラックサンダー史上初となる工場見学施設「ブラックサンダー ワクザクファクトリー」がオープンし、併設の「ワクザクSHOP(豊橋夢工場直営店)」も同時にオープンした。ワクザクSHOP限定の「ワクザクSHOPトクトク福袋」を販売する。

【セット内容】

〈1〉ブラックサンダー クッション×1セット

〈2〉ブラックサンダー 保冷剤×1個

〈3〉ブラックサンダー ステッカー×1枚

〈4〉割引券計800円分

〈5〉ブラックサンダー×1箱(20本入)

〈6〉ブラックサンダーミニバー アーモンド&ヘーゼルナッツ×1袋

〈7〉ブラックサンダーミニバー キャラメルバターサンド×1袋

〈8〉白いブラックサンダー×1箱(16袋入)

〈9〉ピンクなブラックサンダー×1袋(10袋入)

〈10〉トースト専用ブラックサンダー×2枚

〈11〉トースト専用ブラックサンダーきなこ×1枚

【販売方法】

ワクザクSHOPでの予約販売と店頭販売を実施する。

いずれも先着･数量限定のため予約期間内であっても数量に達し次第販売終了する。

【予約販売スケジュール】

2025年12月2日(火)〜12月25日(木)

【店頭販売スケジュール】

2025年12月26日(金)〜2026年1月12日(月)

※予約は店頭のみで受け付ける。電話･メール等での予約は不可。

【ワクザクSHOP(豊橋夢工場直営店)】

〒441-3111愛知県豊橋市原町蔵社88

営業時間:10:00〜17:00

定休日:年末年始、お盆期間

電話:0532-35‐6620(直営店直通)

ワクザクSHOPではブラックサンダー詰め放題ができる

