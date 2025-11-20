お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹さんの妻で元フジテレビアナウンサーの中村仁美さんは11月19日、自身のInstagramを更新。息子たちの“三兄弟ショット”を披露しました。（サムネイル画像出典：中村仁美さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹さんの妻で元フジテレビアナウンサーの中村仁美さんは11月19日、自身のInstagramを更新。家族のプライベートショットを公開しました。

【写真】中村仁美撮影の格好いい3兄弟ショット

「立派な男三兄弟になられましたね」

中村さんは「母になり14年　三兄弟の母になってからは７年目」とつづり、1枚の写真を投稿。街を歩く3人の息子たちのバックショットです。次男と三男は、幼さが残り、おそろいの上着を着ています。長男はすらりとしたスタイルで、大人の雰囲気が漂う姿です。

また、「お時間ある時に良ければ…　FRaUデジタル　コラム『騒がしくも愛おしい日々』」と講談社のワンテーママガジン『FRaU』の公式Webサイトに掲載されている自身のコラムを紹介しています。

ファンからはでは、「頑張って下さい」「泣きそうになって読みました」「仕事の休憩中に読んだら思わずウルッときてしまいました」「立派な男3兄弟になられましたね」「共感しまくりです」との声が寄せられました。

家族で回転ずしを楽しむ様子を披露

自身のInstagramで家族ショットなどをたびたび公開している中村さん。11日の投稿では「家族がそろうと、いざっ!!!!」とつづり、家族で回転ずしを楽しむ様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)