¸µÝ°ºä46¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤µ¤ó¤¬¡¢11·î20Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¡õ¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¿Í³¤³°¤ÎÊý¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÍ§ÍüÆà¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¹õ¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤¬åºÎï¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢½Ö´Ö¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡Ä¥É¥é¥Þ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡×Ê¿¼ê¤µ¤ó¤Ï1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿·¶Ê¡ØI'm human¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÈäÏª¤·¤¿¶âÈ±¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¿¤Ó¤ë±¦¼ê¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤Ã°Å¤ÊÇØ·Ê¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ÎÈ±¿§¤¬Èþ¤·¤¤1Ëç¤Ç¤¹¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«Ãæ8·î¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢Ê¿¼ê¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤È¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎMV¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ä¹ó¤Ê»ö¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ò¤è¤¯ÂÎ¸½¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÎÀ¼¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤è¤Í¡×¡Ö¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢½é¸«¤«¤Ê¤ê¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
