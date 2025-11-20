新車172万円！ マツダが「“新”MAZDA2」発表！ 全長4mボディに6速MT搭載＆「ハイオク仕様」の“走り仕様”は維持！ 新たな「マツダのエントリー車」装備見直しし発売

装備の充実化を実施

マツダは2025年11月20日、機種体系を見直した「新MAZDA2（マツダ ツー）」を発表し、同日より予約受注を開始しました。

発売は2025年12月上旬を予定しています。

装備を充実させた新「MAZDA2」

【画像】超カッコいい！ これが「新MAZDA2」です！ 画像を見る（30枚以上）

MAZDA2の現行型は2014年に登場しました。1996年にデビューした「デミオ」の系譜を持つ5ドアコンパクトモデルで、マツダにおけるエントリー車となっています。

現行型登場当初はデミオとして販売されていましたが、2019年の改良時に現在の車名へ変更されています。

デザインは3代目デミオの曲線的なものを踏襲しつつ、中核SUV「CX-5」から採用された最新テーマ「魂動 -Soul of Motion-」を用いたほか、プラットフォームやパワートレインなどに走行性能と燃費性能を高める「SKYACTIV」テクノロジーを採用しました。

2023年1月には大幅改良が施され、内外装の刷新などが行われています。

パワートレインは1.5リッター4気筒のガソリンエンジン＋6速ATを基本に、一部グレードでは6速MTも用意します。駆動方式はFFまたは4WDです。なお、当初はディーゼルターボエンジンも用意されていましたが、現在はラインナップから消滅しています。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1525mm、ホイールベースは2570mmです。

今回、一部グレードで装備の充実化などが図られました。

最廉価モデルとなる「15C II」には、6：4分割の可倒式リアシートやリアドア／リアゲートのダークティンテッドガラス（スモークガラス）を標準化。

中級グレードの「15 BD i Selection II」には、8.8インチディスプレイなどの「マツダコネクトパッケージ」と「地上デジタルTVチューナー（フルセグ）」を標準化。さらに360°ビューモニター、フロントパーキングセンサー、自動防眩ルームミラーなどをセットにした「360°セーフティパッケージ」も標準装備となりました。

スポーティグレードの「15 SPORT II」には「運転席＆助手席シートヒーター」「ステアリングヒーター」を標準装備し、快適性能を向上させました。

なお、6速MTのみでハイオクガソリン仕様のモータスポーツベースモデル「15MB」と最上級のスポーティグレード「15SPORT＋」、助手席回転シート車は装備や価格に変更がありません。

新MAZDA 2の価格（消費税込）は172万400円から250万1400円です。