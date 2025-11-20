ドウェイン・ジョンソン主演の人気シリーズ『ジュマンジ』新作映画（タイトル未定）のファーストルックが米公式Instagramにて公開された。

ロビン・ウィリアムズ主演『ジュマンジ』（1995）をリブートした新シリーズは、高校生たちがゲームの世界に転送され、大冒険に挑むアクション・コメディ。『ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル』（2017）『ジュマンジ／ネクスト・レベル』（2019）に続く本作は、3部作の完結編となることが以前明かされている。

ファーストルックに登場しているのは、過去作から続投するスモルダー・ブレイブストーン博士役のドウェイン・ジョンソン、マウス・フィンバー役のケヴィン・ハート、シェリー・オベロン教授役のジャック・ブラック、ルビー・ラウンドハウス役のカレン・ギランだ。

この投稿をInstagramで見る

『ジュマンジ3』の製作開始は2025年11月12日にジョンソンがしていたが、すでに一同はロサンゼルスにあるユニバーサル・スタジオ・ハリウッドで撮影に入った模様。ファーストルックの公開に先がけ、ジョンソンはスタジオ内を移動している様子をSNSに投稿していた。

映像のなかで、ジョンソンは「『ジュマンジ』の興奮の初日です」と報告。「ロサンゼルスで撮影できることがうれしい。ロサンゼルスで映画を撮影したのはいつぶりだろう……製作を“ホーム”のロサンゼルスに戻すことができてすごくうれしい」と話した。

身につけているのは、にも映っていた、オリジナル版『ジュマンジ』で使用されたサイコロのネックレス。「僕たちの『ジュマンジ』最終作を撮影するにあたり、ロビン（・ウィリアムズ）と、彼がはじめたシリーズ全体を称え、敬意を表すものです」とジョンソンは説明している。

この投稿をInstagramで見る

共演には、現実世界の4人組として、スペンサー・ウルフ役のアレックス・ウルフ、ベサニー・ウォーカー役のマディソン・アイズマン、フリッジ・ジョンソン役のサーダリウス・ブレイン、マーサ・カプリー役のモーガン・ターナー。スペンサーの祖父エディ役のダニー・デヴィート、スペンサーの母ジャニス役のマリン・ヒンクル、修理人役のラモーネ・モリスも続投する。

また、オリジナル版『ジュマンジ』でジュディ＆ピーター姉弟の叔母ノラ・シェパード役を演じたビビ・ニューワースも、前作『ジュマンジ／ネクスト・レベル』に続いて再登場。再びオリジナル版へのオマージュが捧げられることになりそうだ。

ゲーム世界の人物として、ジェファーソン・“シープレーン”・マクドノー役のニック・ジョナス、“進行役”であるナイジェル・ビリングスリー役のリス・ダービーもそれぞれ再演。女盗賊ミン役のオークワフィナも復帰するとみられている。新キャストとして「ゲーム・オブ・スローンズ」のダン・ヒルデブランド、「クリミナル・マインド」のジャック・ジュークスも加わった。

映画『ジュマンジ3（仮題）』は2026年12月11日に米国公開予定。監督・脚本はジェイク・カスダン、共同脚本はジェフ・ピンクナー＆スコット・ローゼンバーグが務める。