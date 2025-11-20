ÁêÂ³¿Í11¿Í¤Î°ä»º¡¢¤É¤¦Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡©¡ÄÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤ò¡ÖÁêÂ³¿Í¡×¤È»ØÄê¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¢ªºÊ¤Ï825Ëü±ß¥²¥Ã¥È¤â¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï27.5Ëü±ß¤º¤Ä¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ë¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¡×¤ÎÊ¬ÇÛ¥ë¡¼¥ë¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
¿È¶á¤Ê¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¤È¤¡¢°äÂ²¤¬¼õ¤±¼è¤ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºâ»º¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ëºâ»º¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¾ò·ï¤äÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ëÆÃÎã¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¼Ô¤È¼õ¼è¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë²ÝÀÇ¶èÊ¬¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½Îã¤äË¡Îá¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢Â¿ÅÄÍº»ÊÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Ó
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡§A¼Ò¤ÇÆ¯¤¯²ÝÄ¹¡£3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¡ÊµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢Äï¡¢Ëå¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢2¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¡£ÀÇÍý»Î¤È¤Ï¶ÈÌ³¾å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤Ï¡©
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¸Î¿Í¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ºâ»º¤Ë¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤Ï¤¤¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºâ»º¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ºâ»º¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ä¾ÀÜ½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºâ»º¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤Î³µÍ×¡Û
1¡¥¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÄêµÁ¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡3¾ò¡Ë
¼¡¤Î¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê6¡Ë¤Îºâ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁêÂ³¤ä°äÂ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖÁêÂ³¤Þ¤¿¤Ï°äÂ£¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê1¡Ë»àË´ÊÝ¸±¶â
¡Ê2¡Ë»àË´Âà¿¦¶â
¡Ê3¡ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
¡Ê4¡ËÄê´ü¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
¡Ê5¡ËÊÝ¾Ú´ü´ÖÉÕÄê´ü¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
¡Ê6¡Ë·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤Äê´ü¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø
2¡¥¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¡×¤¬¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡3¾ò¡Ë
°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê1¡ËÊÝ¸±¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¡ÊÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ë¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»àË´¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Þ¤¿¤ÏÂ»³²ÊÝ¸±¤Î»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ê2¡ËÁêÂ³¿Í¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡ÊÃí¡ËÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¿Í¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»àË´ÊÝ¸±¶â¤ÎÁ´³Û¤¬¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤Ê¤ë¡£
3¡¥ÆÃÊÌ¼õ±×¼Ô¤ÎÁêÂ³Ê¬¡ÊÌ±Ë¡903¾ò1¹à¡Ë
¢£Å¬ÍÑÍ×·ï
¶¦Æ±ÁêÂ³¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤«¤é°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÍø±×¡ÊÆÃÊÌ¼õ±×¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡£
¡¦°äÂ£¤ò¼õ¤±¤¿
¡¦º§°ù¤äÍÜ»Ò±ïÁÈ¤Î¤¿¤á¤ÎÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿
¡¦À¸·×¤Î»ñËÜ¤È¤·¤ÆÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿
¢£¼è¤ê°·¤¤
¡ÈïÁêÂ³¿Í¤¬»àË´»þÅÀ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºâ»º¤Ë¡¢¾åµ¤ÎÂ£Í¿Ê¬¤ò²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤ò¡ÖÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¡£
¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎÌ±Ë¡¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»Äê¤·¤¿ÁêÂ³Ê¬¤«¤é¡¢°äÂ£¤äÂ£Í¿¤ÎÊ¬¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿»Ä³Û¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÁêÂ³Ê¬¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¡¥Ë¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡ÊÌ±Ë¡900¾ò¡Ë
Îã¡§ÁêÂ³¿Í¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤È»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2Ê¬¤Î1¤º¤Ä¡£
¥í¡¥Âå½±ÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³Ê¬¡ÊÌ±Ë¡901¾ò¡Ë¡£
Îã¡§ÁÄÉã¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤Î»àË´Á°¤ËÉã¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¤Î»Ò¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¹¡ÊÂå½±ÁêÂ³¿Í¡Ë¤¬Éã¤ÎÁêÂ³Ê¬¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£
¥Ï¡¥°ä¸À¤Ë¤è¤ëÁêÂ³Ê¬¤Î»ØÄê¡ÊÌ±Ë¡902¾ò¡Ë
4¡¥»àË´ÊÝ¸±¶â¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡12¾ò¡Ë
ÁêÂ³¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼°¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤Þ¤Ç¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÈó²ÝÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¡ÖÁêÂ³¿Í¡×¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊÃí¡ËÍÜ»Ò¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¿ô¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¿ô¤¨¤ë¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡15¾ò2¹à¡Ë¡£
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤Ë¼Â»Ò¤¬¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Â»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍÜ»Ò¤¬1¿Í¤¤¤ë¡Ä¡Ä1¿Í
¡¦ÈïÁêÂ³¿Í¤Ë¼Â»Ò¤¬¤ª¤é¤º¡¢¤«¤ÄÍÜ»Ò¤¬2¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¾ì¹ç¡Ä¡Ä2¿Í
¤Ê¤ª¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Êü´þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¿Í¿ô¤ò·×»»¤¹¤ë¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¾åµ¡Ú¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤Î³µÍ×¡Û¤Î1¡¥¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ê¤É6¤Ä¤Îºâ»º¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÅÀÅª¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¡×¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡Ö2¤Ä¤Î¾ò·ï¡×
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ã¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»àË´ÊÝ¸±¶â¤È¤Ï¡¢ÊÝ¸±¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ëÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÊÝ¸±¶â¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢»àË´¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡ÖÍÜÏ·ÊÝ¸±¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡ÖÀ¸Â¸¡ÊËþ´ü¡ËÊÝ¸±¶â¡×¤ä¡Ö°åÎÅÊÝ¸±¶â¡×¡¢¡Ö²ð¸îÊÝ¸±¶â¡×¤Ê¤É¤Ï»àË´°Ê³°¤Î»öÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÊÝ¸±¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊÝ¸±¶â¤Ï¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ä¼õ¼è¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÝÀÇ¤Î°·¤¤¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°åÎÅÊÝ¸±¶â¤ÎµëÉÕ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÆþ±¡µëÉÕ¶â¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢ÈïÊÝ¸±¼ÔËÜ¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÈïÊÝ¸±¼Ô¡Ê¡áÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤¬Æþ±¡µëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎµëÉÕ¶â¤ÏËÜÍè¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æþ±¡µëÉÕ¶â¤Ï¡Ö»àË´¡×¤òÍýÍ³¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ¤Î»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤½¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°·Ç¡Ú¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤Î³µÍ×¡Û¤Î¡Ö2¡¥¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¡×¤¬¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Þ¤¿¤ÏÂ»³²ÊÝ¸±¤Î·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡ ÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¢ ÁêÂ³¿Í¤Ê¤É¤¬»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¤³¤Î2ÅÀ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«À©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÊÝ¸±·ÀÌó¾å¡¢·ÀÌó¼Ô¤ÏÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤ò¼«Í³¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÂ¹¤ò¼õ¼è¿Í¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÂ¹¤Ï¡Ö°äÂ£¤Ë¤è¤ê»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ç¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¾Ú½ñ¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í¤òÃ±¤Ë¡ØË¡ÄêÁêÂ³¿Í¡Ù¤ÈµºÜ¤·¤¿¤ê¡¢»áÌ¾¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯µºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¼õ¼è¿Í¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±¾Ú½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¼è¿Í¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏµÆþÉÔÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãí°Õ½ñ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁêÂ³¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¼è¿Í¤Î»áÌ¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¼õ¼è¿Í¤Î»ØÄê¤¬¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼õ¤±¼è¤ë³ä¹ç¤Ï¤É¤¦·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËºÛÈ½Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
11¿Í¤Ç¶ÑÅù¤ËÊ¬¤±¤ë¤Ï¤º¤¬¡ÄºÇ¹âºÛ¤Ç¡ÈµÕÅ¾¡É¤·¤¿ÊÝ¸±¶â¤Î¡ÖÊ¬ÇÛ¡×
¤³¤ÎºÛÈ½Îã¤Ç¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤È·»Äï»ÐËå10Ì¾¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò11Ì¾¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¤±¤ë¤«¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÊ¿À®6Ç¯7·î18ÆüºÇ¹âºÛÈ½·è¡Ë¡£
¹âÅùºÛÈ½½ê¤Ç¤Ï¡¢Ì±Ë¡427¾ò¤Îµ¬Äê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾òÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ£¿ô¤ÎºÄ¸¢¼Ô¤Þ¤¿¤ÏºÄÌ³¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÊÌÃÊ¤Î°Õ»×É½¼¨¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³Æ¿Í¤¬Åù¤·¤¤³ä¹ç¤Ç¸¢Íø¤äµÁÌ³¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï11Ì¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¶ÑÅù¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ºÇ¹âºÛ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÈ½¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÝ¸±·ÀÌó¼Ô¤¬»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤ò¡ØÁêÂ³¿Í¡Ù¤È»ØÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆÃÃÊ¤Î»ö¾ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤½¤Î»ØÄê¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬ÊÝ¸±¶â¤òÁêÂ³Ê¬¤Ë±þ¤¸¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¢¤ë¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÝ¸±¾Ú½ñ¤Î¼õ¼è¿ÍÍó¤Ë¡ÖÁêÂ³¿Í¡×¤È¤À¤±µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì±Ë¡900¾ò¤ÎÁêÂ³³ä¹ç¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬4Ê¬¤Î3¡¢·»Äï»ÐËå4Ê¬¤Î1¤Ë¤è¤êÊÝ¸±¶â¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì±Ë¡427¾ò¤Ëµ¬Äê¤¹¤ë¡ÖÊÌÃÊ¤Î°Õ»×É½¼¨¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤¬1,100Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹âÅùºÛÈ½½ê¤ÎÈ½·è¤Ç¤Ï11¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì100Ëü±ß¤º¤Ä¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤Ç¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬825Ëü±ß¤ò¡¢·»Äï»ÐËå¤¬27.5Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ÑÅùÊ¬ÇÛ¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Âç¤¤¯Í¥¶ø¤µ¤ì¡¢·»Äï»ÐËå¤Î¼è¤êÊ¬¤ÏÂç¤¤¯¸º¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½Îã¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤òÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤Ë³Î¼Â¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î»áÌ¾¤ò¼õ¼è¿ÍÍó¤ËÌÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¡ÖÉéÃ´¼Ô¡×¤È¡Ö¼õ¼è¿Í¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²ÝÀÇ¶èÊ¬¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ë
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÁ°·Ç¡Ú¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤Î³µÍ×¡Û2¡¥¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¡×¤¬¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¤È¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤¢¤ë¡¢»»¼°¤Î°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤³¤Î¼°¤Ï¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î¤¦¤Á¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬ÉéÃ´¤·¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÃ¯¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÝÀÇ¤Î¼ïÎà¡ÊÁêÂ³ÀÇ¡¦½êÆÀÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¡Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£1¤Ä¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ç¡¢É×ÉØ¤¬¶¦Æ±¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤ËÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊÝ¸±¶â¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î»»¼°¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤Î80¡ó¤ò¡¢Êì¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¡Ë¤¬20¡ó¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¡Ê80¡ó¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ß¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤È¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê¤Î20¡ó¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼õ¼è¿Í¤¬Ã¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÝÀÇ¤Î¼ïÎà¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¼õ¼è¿Í¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤¨¤¨¤Ã¡ª¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢¤½¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£»ÙÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÊÝ¸±¶â¤È¤Îº¹³Û¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÊÝ¸±¤ËÅê»ñ¤·¤ÆÆÀ¤¿Íø±×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½êÆÀÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ç¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤Î80¡ó¤ò¡¢Êì¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¡Ë¤¬20¡ó¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¼è¿Í¤¬Ä¹ÃË¡ÊÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¡Ë¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î20¡ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤Î20¡ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤¬Êì¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¼ýÆþ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤¬Êì¤«¤éÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»àË´ÊÝ¸±¶â¤È¡ÖÆÃÊÌ¼õ±×¡×¤Î´Ø·¸
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡ÖÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¿Í¤¬ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÀ¸Á°¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð½»Âð»ñ¶â¤ÎÂ£Í¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¸Á°Â£Í¿¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÆÃÎã¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡©¡×
¤Ï¤¤¡¢¤½¤ì¤ÏÁ°·Ç¡Ú¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤Î³µÍ×¡Û¡Ö3¡¥ÆÃÊÌ¼õ±×¼Ô¤ÎÁêÂ³Ê¬¡×¤Îµ¬Äê¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À¸Á°¤ËÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁêÂ³¿Í¤¬¡¢ÁêÂ³¤Î¤È¤¤ËÉÔ¸øÊ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³³«»Ï»þ¡Ê¡áÈïÁêÂ³¿Í¤Î»àË´»þ¡Ë¤Î°ä»ºÁí³Û¤Ë¡¢À¸Á°¤ËÂ£Í¿¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤ò²Ã¤¨¤¿¹ç·×³Û¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÊýË¡¤ÇÁêÂ³Ê¬¤ò»»Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËË¡ÄêÁêÂ³Ê¬¡ÊÌ±Ë¡900¾ò¡Ë
¡Ê2¡ËÂå½±ÁêÂ³¿Í¤ÎÁêÂ³Ê¬¡ÊÌ±Ë¡901¾ò¡Ë
¡Ê3¡Ë°ä¸À¤Ë¤è¤ëÁêÂ³Ê¬¤Î»ØÄê¡ÊÌ±Ë¡902¾ò¡Ë
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ£Í¿¤ä°äÂ£¤Î¶â³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿»Ä¤ê¤¬¡¢³ÆÁêÂ³¿Í¤Î¼ÂºÝ¤ÎÁêÂ³Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä¹ÃË¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡ÊÈïÁêÂ³¿Í¡Ë¤«¤éÀ¸Á°¤Ë1,000Ëü±ß¤Î½»Âð»ñ¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤Î1,000Ëü±ß¤ò²Ã¤¨¤¿°ä»ºÁí³Û¤Î¤¦¤Á¡¢ÁêÂ³Ê¬¤È¤·¤Æ3,000Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë1,000Ëü±ß¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ä¤ê¤Î2,000Ëü±ß¤À¤±¤¬ÁêÂ³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ç¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤¬À¸Á°¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ï»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬À¸Á°Â£Í¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤â¡ØÆÃÊÌ¼õ±×¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö»àË´ÊÝ¸±¶â¤ÏÌ±Ë¡903¾ò1¹à¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤ë¡Ø°äÂ£¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡ØÂ£Í¿¡Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤´¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¿À®16Ç¯10·î29Æü¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍÜÏ·ÊÝ¸±·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯»àË´ÊÝ¸±¶âÀÁµá¸¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î6¤Ä¤ÎÍýÍ³¤«¤éÆÃÊÌ¼õ±×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÊÝ¸±¶â¤Ï¡¢¼õ¼è¿Í¤¬¼«¤é¤Î¸ÇÍ¤Î¸¢Íø¤È¤·¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
2¡¥ÊÝ¸±·ÀÌó¼Ô¤äÈïÊÝ¸±¼Ô¤«¤é¾µ·Ñ¤·¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
3¡¥ÊÝ¸±¶âÀÁµá¸¢¤ÏÊÝ¸±·ÀÌó¼Ô¤äÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
4¡¥ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î»àË´¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£
5¡¥ÊÝ¸±ÎÁ¤ÈÊÝ¸±¶â¤ÏÅù²Á´Ø·¸¤Ë¤Ê¤¤¡£
6¡¥ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤â¤Ê¤¤¡£
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤È¤ÏÊÌÏÈ¤Ç°·¤ï¤ì¡¢ÆÃÊÌ¼õ±×¤Ë¤â³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö500Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û¤¬Èó²ÝÀÇ¤Ë
µÈÅÄ²ÝÄ¹¡Ö¼ÂºÝ¤ËÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ç¤âÈó²ÝÀÇ¤ÎÆÃÎã¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤Ï¤¤¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÁ°·Ç¡Ú¡Ö¤ß¤Ê¤·ÁêÂ³ºâ»º¡×¤Î³µÍ×¡Û¡Ö4¡¥»àË´ÊÝ¸±¶â¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÊÁêÂ³ÀÇË¡12¾ò¡Ë¡×¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÆÃÎã¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö500Ëü±ß¡ßË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡×¤Þ¤Ç¤Î¶â³Û¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤Ï¡¢»àË´ÊÝ¸±¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¿ÅÄ Íº»Ê
ÀÇÍý»Î