新しいヴェルシス1100 SEはエンジン性能向上&新色に変更

カワサキ・ヴェルシス1100 SE｜Kawasaki Versys 1100 SE

カワサキのアドベンチャーツアラーバイク「ヴェルシス」は登場以来、ストリートで優れたライディング体験を提供し続けている。ロングストロークサスペンション、アップライトなライディングポジション、快適なシート、そして優れたウインドプロテクションは、ライダーがロングツーリングを走り切るために用意されたものだ。

「ヴェルシス1100 SE」2026年モデルは、ライダーサポート機能として、ツーリングをより快適にするエレクトロニッククルーズコントロール、ショーワ製スカイフックEERA（電子制御ライドアジャスト）テクノロジーを組み込んだカワサキエレクトロニックコントロールサスペンションや、IMU （慣性計測装置） 搭載の先進的な電子制御パッケージを採用。あらゆる道に対応する多用途性を向上させている。

ヴェルシス1100 SEに搭載された最高出力99kW（135ps）の1098cc並列4気筒エンジンは、優れた快適性とライディングの楽しさを創出。2025年モデルから排気量が微増するとともに、中高速回転域のトルクアップと高回転域での爽快さが向上した。

また、より低いエンジン回転域から作動するKQS（カワサキクイックシフター）や、快適性に寄与するギヤレシオを採用。さらに、スマートフォン用アプリケーション「RIDEOLOGY THE APP」を使用することで、音声コマンドコントロール機能によるライディング時の利便性もアップした。

このほかヴェルシス1100 SE 2026年モデルではカラー&グラフィックが変更され、メタリックディープブルー×メタリックディアブロブラックの2トーンとなった。

SPECIFICATIONS

ボディサイズ：全長2270×全幅950×全高1490mm

ホイールベース：1520mm

最低地上高：150mm

シート高：820mm

車両重量：260kg

総排気量：1098cc

エンジン：水冷4ストローク並列4気筒DOHC

最高出力：99kW（135ps）/9000rpm

最大トルク：112Nm（11.4kgf-m）/7600rpm

トランスミッション：6速MT

WMTCモード燃費：18.6km/L

価格（税込）：212万3000円