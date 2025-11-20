びっくりドンキーの定番＆人気メニューをじっくり満喫！ 自分好みに組み合わせる「ドンキー満喫セット」が今年も登場
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、27日から期間限定で「ドンキー満喫セット」を販売する。
【写真】びっくりドンキーをいいとこ取り！「ドンキー満喫セット」の選び方
「ドンキー満喫セット」は、家族、親戚、友人と過ごす時間や機会が多くなる年末年始の時期に、びっくりドンキーのこだわりが詰まった商品を一度に満喫してほしいという想いを込め、ハンバーグディッシュ、スープ、ドリンク、デザートまたはアラカルトを自由に組み合わせ、一度に味わうことのできる期間限定のセットメニュー。
2018年に50周年記念の限定メニューとして登場し、毎年好評を博しているびっくりドンキー自慢のメニューで、今年で8度目を迎える。セット内容はハンバーグディッシュ、スープ、ドリンク、デザートまたはアラカルトを自分好みの組み合わせにカスタマイズが可能。ハンバーグディッシュは5種類、スープは2種類、ドリンクは7種類、デザートまたはアラカルトは5種類の中から1つずつ好きな商品を選択できる。
■ドンキー満喫セットの選び方
ステップ1：ハンバーグディッシュを選ぶ（5種類の中から1つ選択）
ハンバーグディッシュ（S／M／L）／「レギュラー」or「エッグ」or「おろしそ」or「チーズ」or「パイン」
ステップ2：スープを選ぶ（2種類の中から1つ選択）
「みそ汁」or「コーンスープ」
ステップ3：ドリンクを選ぶ（7種類の中から1つ選択）
「ホットコーヒー（シングルオリジン）」or「ホットコーヒー（ブレンド）」or「アイスコーヒーS（シングルオリジン）」or「アイスコーヒーS（ブレンド）」or「アイスカフェラテS」or「イチゴミルクS」or「太陽のオレンジS」
※ドリンクのサイズは変更不可
ステップ4：デザートまたはアラカルトを選ぶ（デザート2種類、アラカルト3種類の中から1つ選択）
デザート「ストロベリーソフト」or「珈琲ソフト」
アラカルト 「びっくりフライドポテトL」or「スパイシーポテトL」or「ブロッコリーの箱舟」
【写真】びっくりドンキーをいいとこ取り！「ドンキー満喫セット」の選び方
「ドンキー満喫セット」は、家族、親戚、友人と過ごす時間や機会が多くなる年末年始の時期に、びっくりドンキーのこだわりが詰まった商品を一度に満喫してほしいという想いを込め、ハンバーグディッシュ、スープ、ドリンク、デザートまたはアラカルトを自由に組み合わせ、一度に味わうことのできる期間限定のセットメニュー。
■ドンキー満喫セットの選び方
ステップ1：ハンバーグディッシュを選ぶ（5種類の中から1つ選択）
ハンバーグディッシュ（S／M／L）／「レギュラー」or「エッグ」or「おろしそ」or「チーズ」or「パイン」
ステップ2：スープを選ぶ（2種類の中から1つ選択）
「みそ汁」or「コーンスープ」
ステップ3：ドリンクを選ぶ（7種類の中から1つ選択）
「ホットコーヒー（シングルオリジン）」or「ホットコーヒー（ブレンド）」or「アイスコーヒーS（シングルオリジン）」or「アイスコーヒーS（ブレンド）」or「アイスカフェラテS」or「イチゴミルクS」or「太陽のオレンジS」
※ドリンクのサイズは変更不可
ステップ4：デザートまたはアラカルトを選ぶ（デザート2種類、アラカルト3種類の中から1つ選択）
デザート「ストロベリーソフト」or「珈琲ソフト」
アラカルト 「びっくりフライドポテトL」or「スパイシーポテトL」or「ブロッコリーの箱舟」