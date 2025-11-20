＜子連れダブル不倫じゃ〜ん？＞「まるで夫婦じゃん」ドン引き共有【第2話まんが：見たママの気持ち】
私はカンナ。今日は旦那と一緒に、幼稚園の年中になる息子・スグリを、少し遠くの公園に車で連れてきています。そうしたら、同じクラスのサトちゃんのパパ・コウジさんとモモちゃんのママ・ユウコさんが自分の子どもを連れて、その公園にいたのです。コウジさんはいつもサトちゃんを送り迎えしていますが、さすがに休日にまでほかのママさんと2人で出かけるなんて……怪しすぎると思いませんか？ 前から2人の距離感が気になってはいましたが……。
今日は祝日で、お互い家族みんなで来たのかなとあたりを見まわしましたが、保護者はコウジさんとユウコさん2人だけのようです。男女それぞれが自分の子どもを連れてきているってこと……？ それって、ほとんどデートみたいに見えてしまいます。
子どもたちを少しだけ一緒に遊ばせてから、お昼ごろに私たち家族は公園を出ました。コウジさんとユウコさんたちはレジャーシートを広げてみんなでお弁当を食べるようです。
その光景を見て「あれじゃ、どう見ても……」と私は思いました。そしてこのことを後日ママ友にも話したのです。
もしもコウジさんたちが言っていることが真実だと仮定しても……。私がユウコさんの立場なら「来られなくなったのならまた日を改めましょう」と断ると思います。それを断らないユウコさん……ちょっと常識がなさすぎませんか？ ミユキさんに悪いと思わないのでしょうか。
それに言い訳をしているだけで、不倫関係の可能性も捨てきれませんよね。
男女が2人でいるところを見かけたら、多くの人がそう思うと思いますし、いずれにしてももう少し配慮が必要なのではと感じます。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
