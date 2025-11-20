「Nicolai Bergmann ×Pokemon」発売決定！

　ポケモンとフラワーデザインブランド「ニコライ バーグマン」がコラボレーションしたフラワーボックス「Nicolai Bergmann ×Pokemon」が、11月25日（火）から、「ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン」各店舗とオンラインショップで発売される。

【写真】さすがにうれしい　フラワーボックス購入者が全員もらえるリボンやショッパーなど一覧

■どの角度から見ても笑顔があふれるデザイン

　今回発売されるのは、ピカチュウ、イーブイ、ゲンガー、ミュウのそれぞれが花々の上で輝く、4種類のフラワーボックス。

　光沢感と肌触りの良いフラワーボックス上で、ぷっくりと浮き出たポケモンたちのデザインがきらめく、愛らしいデザインに仕上がっている。

　フタを開けると、それぞれのポケモンをイメージしたフラワーデザインが目一杯に広がるデザイン。

　ボックスの側面にもそれぞれのポケモンの姿やタイプアイコンをあしらい、どの角度から見ても笑顔があふれる特別なアイテムが完成した。フレッシュフラワー、プリザーブドフラワーの2種類ずつで展開される。

　さらに、リボンやケアカード、ショッパーも今回のコラボレーションデザインで制作。モンスターボールがデザインされたリボン、それぞれのポケモンのデザインをあしらったケアカード、そして一輪の花を持った後ろ姿のピカチュウが更なるワクワク感とサプライズを届けるショッパーは、今回のコラボレーションフラワーボックス購入者の全員がもらえる。

　「Nicolai Bergmann ×Pokemon」は、11月25日（火）から、「ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン」各店舗とオンラインショップで発売。フレッシュフラワーは8250円、プリザーブドフラワーは2万900円（いずれも価格は税込）。