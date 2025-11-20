¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤éº¸¶»¤ËÃº¼£Ïº¤ª¤ë¤·¡×19Ï¢¾¡¤Î¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¿Í³ÊÆ®²Èà¶»¤Ëµ´ÌÇ¥¿¥È¥¥¡¼á¡Ö¥´¤Ã¤Æ¸ú²Ì²»¤âÆþ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö·¯¤¬¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¡×
UFC¤Ç¤â²÷¿Ê·âÂ³¤¯
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÌµÇÔ¤ò¸Ø¤ë¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¿Í¤Î³ÊÆ®²È¤Î¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Áí¹ç³ÊÆ®µ»UFC¤ÎÂç²ñ¤Ç19Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥â¥é¥ì¥¹¡£º¸¶»¤ÇËÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃ°¼¡Ïº¡Ê¤«¤Þ¤É¡¦¤¿¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤À¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÃº¼£Ïº¡¡¤Æ¤«¥â¥é¥ì¥¹¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥´¤Ã¤Æ¸ú²Ì²»¤âÆþ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ç¥«¥Ç¥«¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤ë½ê¤Ë²Ä°¦¤²¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿´Ç³¤ä¤·¤Æ¤ë¤Î¤¸¤ï¤ë¤ó¤è¤Ê¡×¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤éº¸¶»¤ËÃº¼£Ïº¤ª¤ë¤·¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥é¥ì¥¹¤Ï2017Ç¯¤Ë¥×¥íÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯¤«¤éUFC¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤«¤é¤âÏ¢¾¡µÏ¿¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤Î¼¡´ü¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤¬¹â¤¤¡£