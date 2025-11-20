＜中間速報＞早川夏未、藤川玲奈ら5人がトップ プロテスト合格組も上位【マイナビ ネクストヒロインツアー】
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル 初日◇20日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6462ヤード・パー72＞ツアー外競技『マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー』最終戦の第1ラウンドが進行している。
【現地写真】4人分のラブです
最終組が前半を終えて、早川夏未、藤川玲奈、倉林夏、星野瑠菜、小島彩夏が2アンダー・首位に並んでいる。1打差6位タイに植竹愛海、桑村美穂、林亜莉奈、小林京加、今年の最終プロテストで合格した佐田山鈴樺。2打差11位タイには臼井蘭世、プロテスト合格の池羽陽向、藤本愛菜ら6人が続いている。ポイントランキング1位の佐渡山理莉は2オーバー・26位タイ。同2位の郡山瞳は4オーバー・33位タイで後半に入っている。今大会の賞金総額は1000万円。優勝者には500万円が贈られる。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ネクヒロ最終戦 スコア速報
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者一覧
渋野日向子ら出場 国内女子のリーダーボード
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
原、古江、西村、河本が手放せないUTの名器とは？≪写真≫
【現地写真】4人分のラブです
最終組が前半を終えて、早川夏未、藤川玲奈、倉林夏、星野瑠菜、小島彩夏が2アンダー・首位に並んでいる。1打差6位タイに植竹愛海、桑村美穂、林亜莉奈、小林京加、今年の最終プロテストで合格した佐田山鈴樺。2打差11位タイには臼井蘭世、プロテスト合格の池羽陽向、藤本愛菜ら6人が続いている。ポイントランキング1位の佐渡山理莉は2オーバー・26位タイ。同2位の郡山瞳は4オーバー・33位タイで後半に入っている。今大会の賞金総額は1000万円。優勝者には500万円が贈られる。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。25年は17試合が予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ネクヒロ最終戦 スコア速報
顔と名前で覚えよう！ 女子プロテスト合格者一覧
渋野日向子ら出場 国内女子のリーダーボード
お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
原、古江、西村、河本が手放せないUTの名器とは？≪写真≫