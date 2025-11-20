【RIZIN】大みそかに篠塚辰樹vs.冨澤大智の再戦、ジョリー初参戦で芦澤竜誠に挑む
12月31日開催の『RIZIN 師走の超強者祭り』（さいたまスーパーアリーナ）の追加カード会見が20日に都内で行われ、「篠塚辰樹vs.冨澤大智」と「芦澤竜誠vs.ジョリー」が発表された。また、同大会の冠スポンサーにYogiboが決定し、大会名が『Yogibo presents RIZIN 師走の超強者祭り』となる。
【動画】篠塚辰樹と冨澤大智が因縁の再戦決定でバチバチ舌戦！
篠塚と富澤は2023年の大みそか『RIZIN.45』でキックルールで対戦し、篠塚が大差で判定勝利。その後は両者ともにMMAに転向し、篠塚は今年5月『RIZIN男祭り』でヒロヤと対戦するも1ラウンドTKO負けでMMAの洗礼を浴びた。一方の冨澤は24年大みそか『雷神番外地』で三浦孝太に1ラウンドKO勝利、今年9月の『RIZIN.51』では平本丈に判定勝利した。
冨澤は「ようやく2年前の落とし前をつける時が来たなと。2年前にRIZINでデビューで篠塚にボコボコにされて、2年後にやり返すっていう、これは全部俺のストーリーなんで。そういうRIZINの物語なので。今回ちゃんとけじめつけて篠塚を終わらせようと思っています」とリベンジを宣言。
篠塚も「前回ぶっ飛ばしてまだ分かってないみたいなので。MMA戦績はまだあっちの方がやってるし、今回やってあげます。前回以上にボコボコにしてKOするので、楽しみにしていてください」と言い放った。
その後、司会が制するのも気にせずトラッシュトークに発展し、冨澤が「お前、指名してくれてありがとうございますだろ？お前MMA何戦やったんだよ、1戦だろ？ 相手選びまくって、ヒロヤの優しさでやらせてもらって、ボコボコにされて相手がいねえから、俺が指名しなかったら誰とやるんだよ」と畳み掛けると、篠塚は「黙れ、お前。うるせえな、雑魚が」と怒りをぶつけた。
また、初参戦となるジョリーも芦澤に「ナマズ君、お前強者（きょうしゃ）ムーブいらんて。ザコのくせに。前の一番求められているところは乱闘やん。殴って来いよ。お前はこれで再生数を稼いで人気になったんだろ。実力で来てないぞ」と乱闘を誘う。
冷静に聞いていた芦澤は「前の試合で負けて自分の中で出し切れなかった部分があって、大みそかに試合をしたいと言ったらジョリーだと言われて。ありがたく試合をさせてもらいます。来年に向けての調整試合です」と挑発に乗らず。
さらに「15分戦ったことないんだろう、雑魚が。こんなやつとトラッシュトークやってもつまんないから、雑魚だから。よろしく！」とまさに強者ムーブを発動し、格の違いを見せつけた。
