神戸を拠点に、演劇を通じて障がいを持つ子どもたちの可能性を引き出す、放課後等デイサービス「るび」。代表を務める大平（おおだいら）正寿さんが、平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に出演。設立の経緯と取り組みについて語った。

放課後等デイサービス「るび」の代表・大平正寿さん（写真中央）、番組パーソナリティーの平田オリザ（同右）、田名部真理（同左）

放課後等デイサービス「るび」は、全国的に珍しい、演劇を活動の中心にした放課後等デイサービスだ。発達障害や自閉傾向、ADHD、不登校などのバックグラウンドを持つ子どもに対して、社会的に必要なコミュニケーション能力を高めるために、演劇を軸としたいくつかのプログラムを用意している。

かつては演出家を目指し、（平田さんが主宰する）青年団の演出部にも所属していたという大平さん。その後、バックパッカーや船舶の修繕技師などを経て、約8年半にわたり特別支援学校や定時制高校で教諭を務めた。ここでの演劇部顧問経験が転機となる。

子どもたちが舞台に立つと、不思議なほど背筋が伸び、自信に満ちた表情に変わっていく。そんな姿を目の当たりにし、“演劇”が持つ教育的可能性を感じた。



「私自身も、演劇の先生で生きていけるならそれはうれしい。一緒に可能性を探ってみよう、と思ったんです」（大平さん）

2020年、JR元町駅からほど近い場所で「るび」をスタート。自閉症、ADHD、不登校などを経験した子どもたちが、月額4000円程度で利用できる。



現在は小学生から高校生まで約35人が通い、週1回のペースで活動し、3か月かけてひとつの舞台作品を創作。脚本から小道具制作まで、子どもたち自身が主体的に取り組む。スタッフは最小限の介入にとどめ、子どもたちの自主性を重視している。

ここでは、障がいは「特性」と呼ばれ、一人ひとりの個性として尊重される。年長の子どもたちは年少の子どもたちを優しくサポートし、互いに成長していく。

セリフを覚える早さは驚くほど。特に、自閉症スペクトラムの子どもたちは、驚くほど正確に台本を暗記し、時には相手のセリフまで覚えてしまう。また、コミュニケーションが苦手な子どもも、次にどんなセリフがくるかが分かるため不安が軽減される。

こうして彼らは舞台に立つことで、それぞれに自分の可能性を発見していく。「自分にもできる」という自信が、彼らの目を輝かせる。

我慢ができない子どもも、演劇の場合は「このセリフの後は自分」と見通しが立っているから、待てるようにもなってくるという。

こんなこともあった。本番当日、緊張で出演できない子がいるという。スタッフは一切介入せず、子どもたち自身でどうしたら舞台を作り上げることができるかを話し合った。結果、30分間出ずっぱりのその役は、みんながセリフをカバーし合うことで成立させた。

最後まで公演をやりきる。これは単なる演劇ではない。彼らの人生を変える、自立と協調の物語ともいえる。

保護者や教員も変化していく。「我が子にこんなことができるとは思わなかった」という言葉が、舞台のあとに繰り返される。子どもたちの成長は、家族の希望にもつながっていく。

但馬では、2027年春に、豊岡聴覚特別支援学校と出石特別支援学校が統合する予定だ。平田さんによると、新設校では、日本で初めてとなるワークショップスペースが設置されるという。

「それこそ、直前で『出たくない』と言い出す子のために、舞台袖の逆サイドの廊下に抜け道をつくる予定です。ずっといるのも苦痛ですもんね。専門家の知見もいかし、壁や天井にラバーや吸音材を貼るなど、子どもたちが楽に過ごせる設計になるようです」（平田さん）

大平さんの夢は、子どもたちが社会に堂々と参加できる力を育むことだ。



「公演後は、ハンバーガーとおやつで一本締め。どうやら、打ち上げの楽しさも覚えたようです」（大平さん）



演劇は単なる表現手段ではなく、彼らの可能性を引き出す魔法のツールなのだ。

※ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』2025年11月20日放送回より