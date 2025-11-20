ロゼパスタ


【画像を見る】えびを丸ごと包んだ豪華な一品「えび入り蒸し餃子」

韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！

セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。

今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！

■ロゼパスタ

日本のSNSでもバズッた！　ちょい辛クリーミーパスタ

辛さのレベル：辛い

日本のSNSでもバズッた！ちょい辛クリーミーパスタ


■材料（2人分）

パスタ…150g

しいたけ…1枚〈軸を除いて薄切り〉

玉ねぎ…1/4個〈縦薄切り〉

A

・バター…20g

・薄力粉…大さじ1/2

B

・むきえび…100g

・おろしにんにく…大さじ1

・粉唐辛子（粗）…大さじ1/2

C〈混ぜる〉

・牛乳…1カップ

・トマトケチャップ…大さじ1

・砂糖…大さじ1/2

・とりガラスープの素…小さじ1

・こしょう…少々

マヨネーズ…大さじ1/2

粉チーズ、ドライパセリ…各少々

■作り方

1　パスタは袋の表示より1分短くゆで、ゆで汁をお玉2杯分取り分けて湯をきる。

2　フライパンにAを入れて中火で炒め、色が変わったら弱火にし、Bを加えてさっと炒める。

3　しいたけ、玉ねぎ、Cを加え、玉ねぎに火が通るまで中火で煮る。1 で取り分けたパスタのゆで汁、パスタを加えて混ぜる。火を止めてマヨネーズを加えて混ぜ、器に盛って粉チーズ、パセリをふる。

※本記事は韓国人オッパ セミ著の書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』から一部抜粋・編集しました。

著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』