【韓国人オッパ セミのレシピ】日本のSNSでも大バズリ。ちょい辛クリーミーな「ロゼパスタ」
韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！
セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。
今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！
日本のSNSでもバズッた！ ちょい辛クリーミーパスタ
辛さのレベル：辛い
■材料（2人分）
パスタ…150g
しいたけ…1枚〈軸を除いて薄切り〉
玉ねぎ…1/4個〈縦薄切り〉
A
・バター…20g
・薄力粉…大さじ1/2
B
・むきえび…100g
・おろしにんにく…大さじ1
・粉唐辛子（粗）…大さじ1/2
C〈混ぜる〉
・牛乳…1カップ
・トマトケチャップ…大さじ1
・砂糖…大さじ1/2
・とりガラスープの素…小さじ1
・こしょう…少々
マヨネーズ…大さじ1/2
粉チーズ、ドライパセリ…各少々
■作り方
1 パスタは袋の表示より1分短くゆで、ゆで汁をお玉2杯分取り分けて湯をきる。
2 フライパンにAを入れて中火で炒め、色が変わったら弱火にし、Bを加えてさっと炒める。
3 しいたけ、玉ねぎ、Cを加え、玉ねぎに火が通るまで中火で煮る。1 で取り分けたパスタのゆで汁、パスタを加えて混ぜる。火を止めてマヨネーズを加えて混ぜ、器に盛って粉チーズ、パセリをふる。
※本記事は韓国人オッパ セミ著の書籍『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』から一部抜粋・編集しました。
著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』