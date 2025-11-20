元福岡ソフトバンクホークスの武田翔太（32）が11月16日、自身のInstagramを更新し、韓国KBOリーグのSSG Landersと契約したことを報告した。投稿では、新ユニホーム姿の画像とともに「新たな挑戦としてKBOリーグ・SSG Landersでプレーする決断をしました」とつづり、成長を求めて新たな舞台へ踏み出す思いを示した。

投稿写真には、赤いキャップと白地のSSGランダースのユニホームに身を包んだ武田が正面を向いて立つ姿が写されている。背景一面が赤で統一され、「WELCOME」の大きな文字が浮かび、チームが迎え入れる雰囲気も強く伝わる。腕を軽く組んだ落ち着いた表情が、次のステップに向けた覚悟を感じさせる1枚となっている。

この投稿には、Instagramユーザーから「入団おめでとうございます ずっと応援していますので、頑張ってください」「武翔、韓国でも頑張れ～」「韓国かぁ！ 少し遠く感じるけど、野球が続けられることに喜びを感じながら、しっかりがんばってください」「韓国で無双してくれ」といった応援の声が寄せられている。