TV¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù¡¢ÇÈÂ¿Ìî æÆ¡¢ÀéÍÕæÆÌé¡¢È«Ãæ Í´¡¢Å·ùõÞæÊ¿¡¢Ä¹²¬Î¶Êâ¤¬²Î¤¦Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F/ACE¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä·èÄê¡ª
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬160ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡Ê¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023¡×¤Ç¥ª¥ó¥ÊÊÔÂè9°Ì¡¢¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2023¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç6°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡×¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ö²Ö¤È¤æ¤á¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡ª
Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F/ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¼çÂê²Î¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSweet Magic¡×¤¬2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡×¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤¬²È»öÂå¹Ô¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢¿ä¤·¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F/ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ÎÊ¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Î²È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜÀ¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¸¥á¥¸¥á±¢¥¥ã¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤ÄÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤Èà¤ò¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤Ï¿À¡ª¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¦¤¿¤²¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÊÆü¾ï¤Ï¡¢¿ä¤·¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤Î¿Í¤¬¶¦´¶É¬»ê¤À¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F/ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Á´°÷¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¥é¥¥é¾Ð´é¤Ç¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¸÷¤òÊü¤Ä»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤Îµ±¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬°î¤ì¤ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ë¤â¡¢F/ACE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÈà¤é¤Î¤É¤ó¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«--´üÂÔ¤ÈÌÑÁÛ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥·¥ó¥°¥ëÂè3ÃÆ
¡ÖSweet Magic¡×
F/ACE¡ÊÊ¡¸¶Â¿Ê¹¡¦ºä¸ýºùÍø¡¦µÌ ·É¿Í¡¦ÀÐ¶¶¥Ê¥Ä¥¡¦¹ÃÈåÎÑÂÀÏº¡¿CV.ÇÈÂ¿Ìî æÆ¡¦ÀéÍÕæÆÌé¡¦È«Ãæ Í´¡¦Å·粼ÞæÊ¿¡¦Ä¹²¬Î¶Êâ¡Ë
2026Ç¯1·î11ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§NMAX-1447
Äê²Á¡§¡ï1,760¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSweet Magic¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§¥½¥í¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¥é¥ó¥À¥à1¼ïÉõÆþ
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
12·î13Æü(ÅÚ)³«ºÅ¡ª¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°♥¥¢¥Ë¥áÀè¹Ô¾å±Ç²ñ♥
ÀèÃå°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª
2026Ç¯1·î¤Î¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°♥¥¢¥Ë¥áÀè¹Ô¾å±Ç²ñ♥¡×¤¬12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç³«ºÅ¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Áá¸«º»¿¥¡ÊÌÚ²¼¤¦¤¿¤²Ìò¡Ë¡¢ÇÈÂ¿Ìî æÆ¡ÊÊ¡¸¶Â¿Ê¹Ìò¡Ë¡¢¤¬ÅÐÃÅ¡£1ÏÃ¡¢2ÏÃ¤Î¥¢¥Ë¥áÀè¹Ô¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤ò½àÈ÷Ãæ¡ª²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥Ó¥¥ã¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤âÍ½Äê♡¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô160ËüÉôÆÍÇË¡ª
ÏÃÂê¤Î¾¯½÷Ì¡²è¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËTV¥¢¥Ë¥á²½¡ª
¿ä¤·¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëF/ACE¤Î
¥á¥ó¥Ð¡¼Ê¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤òÁ´ÎÏ±þ±çÃæ¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¿ä¤·¤Ë¹×¤°»ñ¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á²È»öÂå¹Ô¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡½¡½
¤Þ¤µ¤«¤Î¿ä¤·¤Î²È¡ª¡©
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê¡¢
¥¸¥á¥¸¥á±¢¥¥ã¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¥¼¥í¤ÎÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡ª
¿ä¤·¤Î¾×·âÅª¤Ê¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤ò¿ä¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï
»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥á¥¸¥á¤ÊÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¼¤«¥È¥¥á¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡ª¡©
¾Ð¤¨¤Æ¶¦´¶¡ª¤¤å¤ó¤¤å¤óÌå¤¨¤Æ¡¢¾ÂÍî¤Á³ÎÄê¡ª
¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ÇúÃÂ¡ª¡ª¡ª
¡Ú¸¶ºî¡Û
»ÕÁö¤æ¤¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©¡×¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ö²Ö¤È¤æ¤á¡×Ï¢ºÜ¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§±Ê²¬ÃÒ²Â
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§±Ê°æÀé¾½
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°ËÅìÍÕ»Ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§J.C.STAFF
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÀéÍÕ ½¼
ÏªÌÚ°¦Î¤
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Æ£°æË¨°Í
²»³Ú¡§Âç´Ö¡¹ ¹·
ÅÄÞ¼²Æ³¤
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Í¾ ÎÏ
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Ìç´Ö°¼¹á
2D¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µÈ³À À¿
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀÄ胗É÷¹á
¿§ºÌÀß·×¡§ÌÚÂ¼ÈþÊÝ
ÊÔ½¸¡§ÂíÀî»°ÃÒ¡ÊREAL-T¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Âç»ûÊ¸É§
²»¶Á¸ú²Ì¡§À¾ º´ÃÎ»Ò
²»¶ÁÀ©ºî¡§ÅÄÃæÍý·Ã
À½ºî¡§¾¾ÃÝ¡¦¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¦ÇòÀô¼Ò
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¡§Áá¸«º»¿¥
Ê¡¸¶Â¿Ê¹¡§ÇÈÂ¿Ìî æÆ
ºä¸ýºùÍø¡§ÀéÍÕæÆÌé
µÌ ·É¿Í¡§È«Ãæ Í´
ÀÐ¶¶¥Ê¥Ä¥¡§Å·粼ÞæÊ¿
¹ÃÈåÎÑÂÀÏº¡§Ä¹²¬Î¶Êâ
Æ£ÅÄ ¾Ä¡§¿åÃæ²í¾Ï
ÇòÀÐ Àô¡§ËÜÅÄµ®»Ò
·ëºÚ¡§Ê¡ÀÑº»Ìí
è½»Ò¡§Ê¿»³¤æ¤ê¤«
¡ü²»³Ú¾ðÊó
¡ÖEyes On You¡×
F/ACE¡ÊÊ¡¸¶Â¿Ê¹¡¦ºä¸ýºùÍø¡¦µÌ ·É¿Í¡¦ÀÐ¶¶¥Ê¥Ä¥¡¦¹ÃÈåÎÑÂÀÏº¡¿
CV.ÇÈÂ¿ÌîæÆ¡¦ÀéÍÕæÆÌé¡¦È«Ãæ Í´¡¦Å·粼ÞæÊ¿¡¦Ä¹²¬Î¶Êâ¡Ë
¡ÖF/ACE OFF¡×
F/ACE¡ÊÊ¡¸¶Â¿Ê¹¡¦ºä¸ýºùÍø¡¦µÌ ·É¿Í¡¦ÀÐ¶¶¥Ê¥Ä¥¡¦¹ÃÈåÎÑÂÀÏº¡¿
CV.ÇÈÂ¿ÌîæÆ¡¦ÀéÍÕæÆÌé¡¦È«Ãæ Í´¡¦Å·粼ÞæÊ¿¡¦Ä¹²¬Î¶Êâ¡Ë
©»ÕÁö¤æ¤¡¦ÇòÀô¼Ò¡¿Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á¡ª¡©À½ºî°Ñ°÷²ñ
