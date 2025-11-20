こんにちは。yuiです。

年末も近づいてきたので、お片付けが気になる時期になってきましたね。

そこで今日は引き出し収納にオススメのアイテムの紹介です。

ぱっと見がきれいでも、引き出しを開けるとどうにもまとまらず、ごちゃついてしまっていることありますよね。

それは、「定位置がないこと」が原因です。

モノの居場所が決まらないことから起きてしまうことなんです。

逆に言えば、定位置さえ作ることができれば、ごちゃつきにくくなるんです！

そこでわたしが全力でおすすめしたいのが、無印良品の「整理トレー」シリーズ。

無印良品の「整理トレー」シリーズ


無印の整理トレーは、引き出しの中にそのまま入れるだけで、仕切りを作ることができます。

特に便利なのは、サイズ展開が考え抜かれていること。

幅や奥行きが規則的に統一されているので、違う形のトレー同士でも、パズルみたいにぴったり組み合わせができるんです。

引き出しの中を「仕切りたいけど、何を買えばいいかわからない…」という人でも、失敗がほぼありません。

我が家が使っている場所をご紹介します。

■1、キッチン

キッチンでは、一番使う引き出しに整理トレー4を使っています


キッチンでは、一番使う引き出しに整理トレー4を使っています。

引き出しの手前に重ねて入れて、上段には細かいキッチンツールを収納してます。

仕切りを使って場所を決めることで出し入れが楽になります


いつも使うものは、仕切りを使って場所を決めることで出し入れが楽になりますよ。

キッチンツールを仕切っているアイテムは以前無印良品で取り扱いのあった

「アクリルデスクトップ仕切りスタンド」

現在は廃盤となっています・・・残念過ぎます。

※仕切りが2つになってしまいますが似たものだと、セリアのスチロール樹脂製「デスク仕切りスタンド」というものもあるので、良かったら探してみてください。

下段の方には使用頻度が低いものを収納


2段重ねた下段の方には使用頻度が低いものを収納してます。

整理トレーには仕切りもついているので、それを使えばアイテムを数種類いれることも可能です。

■2、リビング

トレー3とトレー4を組み合わせて、ケーブル収納に


リビングで収納家具として使っているスタッキングチェストの引き出しの中も整理トレーを採用しています。

トレー3とトレー4を組み合わせて、ケーブル収納として使ってます。

ケーブルの端子の種類で分けて、引き出しを開けてすぐにぱっとわかるように。

ワンアクションで取り出せると、戻すのも楽なので散らかりにくくなります。

さらに一緒にモバイルバッテリーもいれておくことで、持ち出しやすさが実現します。

ケア用品も収納


同じスタッキングチェスト内ではケア用品も収納しています。

爪切りなどはリビングですることが多いのでさっと手にとりやすいところに置くことにしています。

アイテムのカテゴリにとらわれず、使う場所に置いておくとごちゃつく原因になりにくいです。

こちらは、整理トレー2、整理トレー3、整理トレー4の組み合わせとなります。

■3、ダイニング周辺

文具も入らないということがなく、サイズ感がちょうどいい


ダイニング周辺では、ポリプロピレン小物収納ケースを筆記用具収納として使っています。

こちらはワイドタイプ。

引き出しの中は整理トレー2、整理トレー4を組み合わせています。

気持ちいいくらいにぴったり。

文具も入らないということがなく、サイズ感がちょうどいいのは本当にすごいと思います。

奥行き20cmのトレーを入れると奥の方が少し空くのでストックをいれています。

我が家の引き出し内、整理トレー活用実例でした。

片付けは“仕舞う場所を作るだけ”で簡単になります。

無印良品の整理トレーは、その“仕舞う場所づくり”を手軽に叶えてくれるアイテムです。

ぜひ小さな場所からの見直しの際、活用してみてください。

作＝yui