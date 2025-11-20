【300円以内の満足ごはん】豚こまがごちそうに変身。大満足の「豚こままとめてステーキ」
【300円以内の満足ごはん】驚くほどやわらかい！ お財布に優しい「鶏と玉ねぎのさっぱり焼き」／300円でとびきりおいしい 満足ごはん（1）
昨今の物価高、大したものは買っていないのに、スーパーの会計時に「ギョッ」とすることが増えてませんか？ この「ギョッ」が、日々の生活に大打撃ですよね…。
「そろそろ節約を真剣に考えないと」と思う反面、節約ごはんにあまりいいイメージがない方も多いかもしれません。
「安かろう悪かろうで、栄養もなさそう」「家族ががっかりしそう」そんなイメージを払拭する、管理栄養士のもあいかすみさんが本気で考えたレシピを提案！ 1人分1食300円以内で、味も見た目も栄養もあきらめない、最強の節約ごはんをご紹介します。
※本記事はもあい かすみ著の書籍『管理栄養士が本気で考えた！ 300円でとびきりおいしい 満足ごはん』から一部抜粋・編集しました。
■豚こままとめてステーキ
かたまりにして焼けば、この満足感！
豚こまがごちそうに変身！
調理時間：15分、1人分：219円
栄養価（1人分）：エネルギー 471kcal、タンパク質 53.4g、炭水化物 21.8g、脂質 27.8g
■【材料（2人分）】
豚こま切れ肉…300g
A
・卵…1個
・パン粉…大さじ5
・粉チーズ…小さじ2
・塩、こしょう…各少々
サラダ油…小さじ2
B
・しょうゆ、みりん…各大さじ1
・砂糖…小さじ1
・おろしにんにく…小さじ1/2
■【作り方】
1 ボウルに豚肉、Aを入れ、よく混ぜる。2等分して1cm厚さの楕円形にまとめる。
2 フライパンに油を熱し、1を入れ、しっかりと焼き色がつくまで焼く。上下を返して同様に焼き、火が通ったらBを加え、全体にからめる。
3 器に盛り、好みでレタス、パセリ、ミニトマト、レモンを添える。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1は5ml、大さじ1は15ml、1合は180mlです。
・塩などの「少々」とは、親指と人さし指の2本で軽くつまんだ量、「ひとつまみ」とは、親指と人さし指、中指の3本で軽くつまんだ量です。
・フライパンはコーティング加工されているものを使用しています。
・火力は特に記載がなければ中火で調理しています。
・値段、栄養価は1人分の数字です。
＊食費の価格は2025年7〜9月のスーパーでの販売価格をもとに算出しています。
＊野菜はバラ売りの価格ではなく、袋入りの価格から1本分を算出しています。
＊季節や地域、取り扱いスーパーにより販売価格は異なるため、あくまでも目安としてください。
＊価格は主原料のみで、ストックしている調味料は含みません。バターや粉チーズなど価格が高いものは計算に含んでいます。
＊栄養価は「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」を参照して計算しています。
著＝もあい かすみ／『管理栄養士が本気で考えた！ 300円でとびきりおいしい 満足ごはん』