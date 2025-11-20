濃厚な豆の味を楽しめる「そら豆のポタージュ」
クリームコーン缶で簡単アレンジ！低カロリーの「かぼちゃのチーズコーンスープ」
具だくさん＆栄養たっぷりなのに、低カロリーの「太らないスープ」
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■濃厚な豆の味を楽しめる
そら豆のポタージュ
［1人分 238kcal 塩分1人分1.8g］
◆材料(2人分)
そら豆（さやつき） 400g（正味約100g）
じゃがいも 1個
バター 大さじ1
玉ねぎの薄切り 1/2個分
水 適宜
塩 小さじ1/2
牛乳 約1カップ
◆作り方
1 そら豆はさやから出して薄皮に切り目を入れ、塩適宜（分量外）を加えた熱湯（分量外）で約5分ゆでて湯をきる。粗熱がとれたら薄皮を除く。
2 じゃがいもは薄い輪切りにする。
3 フライパンにバターを熱し、玉ねぎを入れて炒める。しんなりしたら、じゃがいもを加えて混ぜる。全体がひたるくらいの水を注ぎ、煮立たせる。7分ほど、じゃがいもがやわらかくなるまで煮て火を止める。
4 ミキサーに3、1、塩を入れてかくはんし、なめらかになったら小鍋に入れて火にかける。牛乳を好みの濃度になるまで、分量を目安に加えて混ぜ、ひと煮立ちさせる。好みでゆでたそら豆を飾るとアクセントになる。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』