太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■濃厚な豆の味を楽しめる

そら豆のポタージュ

［1人分 238kcal 塩分1人分1.8g］

◆材料(2人分)

そら豆（さやつき）　400g（正味約100g）

じゃがいも　1個

バター　大さじ1

玉ねぎの薄切り　1/2個分

水 適宜

塩　小さじ1/2

牛乳　約1カップ

◆作り方

1　そら豆はさやから出して薄皮に切り目を入れ、塩適宜（分量外）を加えた熱湯（分量外）で約5分ゆでて湯をきる。粗熱がとれたら薄皮を除く。

2　じゃがいもは薄い輪切りにする。

3　フライパンにバターを熱し、玉ねぎを入れて炒める。しんなりしたら、じゃがいもを加えて混ぜる。全体がひたるくらいの水を注ぎ、煮立たせる。7分ほど、じゃがいもがやわらかくなるまで煮て火を止める。

4　ミキサーに3、1、塩を入れてかくはんし、なめらかになったら小鍋に入れて火にかける。牛乳を好みの濃度になるまで、分量を目安に加えて混ぜ、ひと煮立ちさせる。好みでゆでたそら豆を飾るとアクセントになる。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』