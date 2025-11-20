【マルチグリドルで麺料理】にんにく×七味が絶品！「至極のペペロンチーノ」
【マルチグリドルで焼く】厚切り豚バラをカリカリに焼く本格「サムギョプサル」／マルチグリドル マジックレシピ（1）
キャンパーの間で人気の調理器具、JHQの「マルチグリドル」をご存知ですか？ 焼く、煮る、蒸す、揚げるなど、1枚でさまざまな調理に使える上、軽くて薄くてお手入れも簡単。しかもガスコンロや炭火だけでなく、オーブン、IH調理器にも対応し、キッチンでも大活躍する万能ツールなんです。
そんなマルチグリドルの大ファンというのが、芸能界きってのアウトドアフリークでBBQ芸人のたけだバーベキューさん。アウトドアに必ず持参するほど愛用しているたけだバーベキューさんが、マルチグリドルに特化したとっておきのレシピを教えてくれます。
※本記事はたけだバーベキュー著の書籍『マルチグリドル マジックレシピ』から一部抜粋・編集しました。
■至極のペペロンチーノ
たっぷりにんにくと七味がきいた、ペペロンチーノを超えたペペロンチーノ。
おかわり必至のワングリドルレシピ。
【このレシピに使用したマルチグリドル／サイズ：29cm、タイプ：DEEP、深さ：4cm】
材料（1人分）
スパゲッティ（お好みのもの）…100g
バター…10g
にんにく（みじん切り）…小さじ２
玉ねぎ（みじん切り）…1/4個
七味唐辛子…小さじ1/2
塩…少々
水…400ml
コンソメ（顆粒）…小さじ2
オリーブオイル…大さじ１
大葉（せん切り）…適量
こしょう…少々
粉チーズ…適量
作り方
1.マルチグリドルを中火にかけてバターを溶かし、にんにくを炒める。香りが立ってきたら玉ねぎを加えて、玉ねぎの色が透き通ってきたら七味唐辛子と塩を加える。
2.1に分量の水を加え、沸いてきたら、コンソメを入れてスパゲッティを袋の表示時間どおりに煮る。途中でスパゲッティをほぐしながら混ぜ、ほどよく汁気が残る程度に煮込む※。仕上げにオリーブオイルをまわしかけ、大葉をのせて、こしょう、粉チーズをふる。
※麺が固い場合は水（分量外）を足して追加加熱してください。水分が多い場合は強めに加熱して水分を飛ばしてください
スパゲッティの長さは29cmサイズのマルチグリドルにピッタリ。
COMMENT
素早く作りたい場合は早茹でパスタがおすすめ！パスタは煮詰めすぎて焦げないように注意！
■レシピを参考にするときは
・「バター」＝有塩バターのことです。
・マルチグリドルはフチがなく浅いので、調理中に具材がすべり落ちることがあるので注意しましょう。焼いたり炒めるときは菜箸やトングがおすすめです。
・マルチグリドルでの調理は先端が金属製のトング、フライ返し、フォーク＆ナイフ、金属製のタワシなどを使用すると、表面のコーティングを傷つける恐れがありますのでご注意ください。また、洗う際は、中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジや布でやさしく洗ってください。
たけだバーベキュー
1986年生まれ。兵庫県出身。BBQはもちろんピクニックやキャンプ、野外飯などをこよなく愛する芸能界きってのアウトドアフリー ク。お肉検定やハーブ検定キャンプ検定などの資格も所持し、カナダアルバータ州BBQ大使などその他多くの肩書を持つ。テレビやラジオなど多岐にわたるメディアでBBQやアウトドアの楽しさを発信し続ける、今もっとも勢いのあるアウトドアタレントである。
著＝たけだバーベキュー／『マルチグリドル マジックレシピ』