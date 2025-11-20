魚民・目利きの銀次など5店舗が対象！料理半額orドリンク半額の日にち限定セール開催

モンテローザは、2025年11月17日から27日まで、東京都・埼玉県にある5店舗で「料理全品半額」または「ドリンク全品半額」を選べる「どっち割セール」を実施しています（店舗ごとに実施日が異なります）。

食事も飲み会もお得に楽しむチャンス

対象の5店舗で、料理全品半額またはドリンク全品半額を選べる「どっち割セール」を期間限定で実施。食事や飲み会にもぴったりなセールです。

11月20日以降に開催する「どっち割セール」の対象6店舗と日にちは以下の通り。

・目利きの銀次 小川東口駅前店（11月24日・25日）

・目利きの銀次 所沢西口駅前店（11月24日・25日）

・目利きの銀次 練馬平和台駅前店（11月26日・27日）

・魚民 川越西口駅前店（11月20日・26日・27日）

・山内農場 大塚南口駅前店（11月20日・26日・27日）

チャージ料が別途発生します。また、1人につき料理1品・ドリンク1杯以上の注文が必要です。

店内での飲食のみセールの対象となり、テイクアウト・デリバリーは対象外。ランチタイムメニューやボトルも対象外です。

食べ放題や飲み放題などの各種サービスや宴会コース、また割引券やクーポンとの併用はできません。

東京バーゲンマニア編集部