¤Ê¤¼¹¦»Ò¤È¥¤¥¨¥¹¤ÎŽ¢»ö¶ÈŽ£¤ÏÀ¤³¦¤ò³Í¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¹¦»Ò¤ä¥¤¥¨¥¹¤Î¡Ö»ö¶È¡×¤Ï¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÎà»Ë¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëµ¬ÌÏ¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§barman¡¿PIXTA¡Ë
¥¤¥¨¥¹¤È¹¦»Ò¤Î»×ÁÛ¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤¿¡Ö¸å·Ñ¼Ô¡×¤¿¤Á¤ÎµÕÅ¾ÀïÎ¬
¡Öµ¯¶È²È¤ÎÀ®¸ù¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£°ìÂå¤ÇµðÂç¤ÊÁÈ¿¥¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢ÉÙ¤ÈÌ¾À¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤ÎÀäÄº´ü¤ËÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤ë»Ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¿ÍÎà»Ë¤ËºÇ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡ÖÁÏ¶È¼Ô¡×¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÈøÅÐÍºÊ¿»á¤Î¡Ø¶µÁÄ¤ÎÍúÎò½ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½¡¶µ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤È¡Ö´ë¶È¤ÎÀßÎ©¡×¤Ï¡¢À¼Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¡¢Îò»Ë¾å¤Î½¡¶µ»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤ò¡Öµ¯¶È²È¡×¤ä¡Ö·Ð±Ä¼Ô¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸½Âå¤Î¡ÖÍúÎò½ñ¡×¤Î·Á¼°¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡Ö°ÎÂç¡×¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¸Á°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢»ÖÈ¾¤Ð¤ÇÅÝ¤ì¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤é¹¦»Ò¤È¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤Î¥±¡¼¥¹¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢Èà¤é¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼ºÇÔ¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¡ÖµÕÅ¾¤Î»ö¶È¾µ·ÑÀïÎ¬¡×¤ËÇ÷¤ë¡£
¹¦»Ò¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡ÊºËÁê¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö°ìÎ®´ë¶È¡Ê¹ñ²È¡Ë¡×¤Ë»Å¤¨¤ëÌ´¤òÀ¸³¶ÄÉ¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼ºÇÔ¡£10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÅ¾¿¦³èÆ°¤â¼Â¤é¤º¡¢¡ÖÌ´ÇË¤ì¤¿¶µ°é¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÀÅ¤«¤ËÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¨¥¹¤Ï¡¢¼«¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÅÁÅý´ë¶È¡Ê¥æ¥À¥ä¶µ¡Ë¡×¤Î¼ÒÆâ²þ³×¤òÁÊ¤¨¤ë¤â¡¢´ûÆÀ¸¢±×ÁØ¤È¤Î¿¼¹ï¤ÊÂÐÎ©¤ÎËö¡¢ºÇ¸å¤ÏÁÈ¿¥¤«¤é¡ÖÄ¨²üÌÈ¿¦¡Ê½½»ú²Í·º¡Ë¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë·Á¤Ç¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Èà¤é¤Î¡Ö»ö¶È¡×¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î»à¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎµðÂç¤Ê»×ÁÛÂÎ·Ï¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼ÔËÜ¿Í¤Î¸ùÀÓ°Ê¾å¤Ë¡¢Èà¤é¤Î»à¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö2ÂåÌÜ¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢Âî±Û¤·¤¿¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥¹1¡§¹¦»Ò¡½¡½ ¡ÖÉÔ¶ø¤Î¶µ°é¼Ô¡×¤«¤é¡Ö·Ð±Ä¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ø
¤Þ¤º¡¢¼ô¶µ¤Î³«ÁÄ¤Ç¤¢¤ë¹¦»Ò¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢¡ÖÉÔ¶ø¡×¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£
ÉÏ¤·¤¤¶ì³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¹¦»Ò¤¬¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¸ÅÅµÅª·Ð±Ä½Ñ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¸ÅÂå¤Î¡Öµ·Îé¡×¤Î¸¦µæ¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î³Ø¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ½ô¸ô¤Ë»Å¤¨¡¢¹ñ²È¤òÆ°¤«¤¹¡Ö°ìÎ®´ë¶È¤Î¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¡Ö½¢¿¦³èÆ°¡×¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÍÎÏ¤Ê²ÈÊÁ¤Î½Ð¿È¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÍ×¿¦¤Ë½¢¤±¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¹¦»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¦¤ä¤¯53ºÐ¤Î»þ¡¢¤½¤Î³Ø¼±¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¸Î¶¿¡¦Ï¥¤Î¹ñ¤Ç·Ð±ÄÀïÎ¬¼¼Ä¹¥¯¥é¥¹¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö»ÊÕä¡Ê¤·¤³¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÏ¥²¦²È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö»þ¡¢¹ñ²¦¤Î¸¢ÎÏ¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸æ»°²È¡Ê»°´¼»á¡Ë¡×¤ÎÎÏ¤òºï¤°¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤ÆÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö·Ð±Ä²þ³×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï´ûÂ¸ÀªÎÏ¤ÎÌÔÎõ¤ÊÄñ¹³¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¡£¹¦»Ò¤ÏÀ¯¼£ÅªÎ©¾ì¤ò¼º¤¤¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤Ç¼¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å13Ç¯´Ö¡¢Èà¤ÏÄï»Ò¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë½ô¹ñ¤ò¡ÖÎ®Ï²¡×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö»ä¤Î·Ð±Ä½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇä¤ê¹þ¤à¡¢É¬»à¤Î¡ÖÅ¾¿¦³èÆ°¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎÍýÇ°¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢»þ¤Ë¤ÏÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¡¢Åê¹ö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É»¶¡¹¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÝø¡Ê¤¦¡Ë¤é¤ó¤«¤Ê¡¢Ýø¤é¤ó¤«¤Ê¡ÊÇä¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¡Ë¡£²æ¤ÏìË¡Ê¤³¡Ë¤òÂÔ¤Ä¼Ô¤Ê¤ê¡×
¤½¤¦Ã²¤¤¤¿Èà¤ÎÌ´¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£69ºÐ¤Ç¸Î¶¿¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿»þ¡¢Èà¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ´ÇË¤ì¤¿¶µ°é¼Ô¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÂçµÕÅ¾¡×
¹¦»Ò¤¬À¸Á°¤Ë»Ä¤·¤¿ºÇÂç¤Î¡Ö»ñ»º¡×¤Ï¡¢µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤Î¿Í³Ê¤È³Ø¼±¤òÊé¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿Äï»Ò¤¿¤Á¤Î¶¦Æ±ÂÎ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¹¦»Ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¡Ö¶µ°é»ö¶È¡×¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Î»à¸å¡¢¤³¤Î¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¡×¤¿¤Á¤¬Îò»Ë¤òÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÃÄ¤ÏÊ¬Îö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÌÒ»Ò¡Ê¤â¤¦¤·¡Ë¤Èè¦»Ò¡Ê¤¸¤å¤ó¤·¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Æó¿Í¤ÎÅ·ºÍ¡Ö2ÂåÌÜ·Ð±Ä¼Ô¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î»×ÁÛ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤ÇÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò·èÄê¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÌÒ»Ò¡Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ã´Åö¡Ë
ÌÒ»Ò¤Ï¡¢À¸Á°¤ÏÃæµéÌò¿Í»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¹¦»Ò¤ò¡¢¡ÖÎò»Ë¾å¤Î°Î¿Í¡×¡¢¤¤¤ä¡¢ô¡¡Ê¤®¤ç¤¦¡Ë¤ä½Ø¡Ê¤·¤å¤ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤ÎÀ»²¦¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡ÖÀ»¿Í¡×¤È¤·¤Æ¿À³Ê²½¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¹¦»Ò¤Î¶µ¤¨¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Î¡×¤ò¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ÎËÜÀ¤ÏÁ±¤Ç¤¢¤ë¡ÊÀÁ±Àâ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ²÷¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇºÆÄêµÁ¡£¹¦»Ò¤ò¡Ö·Ð±Ä¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡¢Ã¯¤â¤¬¶Ä¤®¸«¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢è¦»Ò¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¼ÂÁõÃ´Åö¡Ë
°ìÊý¡¢è¦»Ò¤Ï¡¢¹¦»Ò¤Î¡Ö¿Î¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÍýÁÛÏÀ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÍýÇ°¤ò¡¢¹ñ²ÈÅý¼£¤Ë¼ÂÁõ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¼ÂÍÑÅª¤ÊÀ©ÅÙ¡ÊÎé¡Ë¡×¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
Èà¤Ï¡Ö¶µ°é¡×¤È¡Ö¥ë¡¼¥ë¡ÊÎé¡Ë¡×¤³¤½¤¬¼Ò²ñÃá½ø¤Î°Ý»ý¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¡ÖË¡²È¡×¤Î»×ÁÛ¤¹¤é¼è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¿ò¹â¤ÊÍýÇ°¤ò¡¢¸½¼Â¤ÎÁÈ¿¥¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö½¢¶Èµ¬Â§¡×¤ä¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹µ¬Äø¡×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ô¶µ¤ò¸½¼ÂÅª¤Ê¡ÖÅý¼£¤ÎÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î³ÎÎ©¡ÊÌÒ»Ò¡Ë¡×¤È¡ÖÅý¼£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¼ÂÁõ¡Êè¦»Ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Î¾ÎØ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹¦»Ò¤Î¶µ¤¨¤Ï¡¢Èà¤Î»à¤«¤é¿ôÉ´Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Á°´Á¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¹ñºö¡×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¹2¡§¥¤¥¨¥¹¡½¡½ ¡Ö¼ÒÆâ²þ³×²È¡×¤Î»à¤È¡¢¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¡×¤µ¤»¤¿¸å·Ñ¼Ô
¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¹¦»Ò¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËµÞ¿ÊÅª¤Ç¤¹¡£
ÀÛÃø¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¨¥¹¤ò¡ÖµðÂç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¡Ê¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¡Ë¡×¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÁÅý´ë¶È¡Ê¥æ¥À¥ä¹ñ²È¡Ë¡×¤Î·Á³¼²½¤·¤¿Ê¸²½¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡¢¡Ö¼ÒÆâµ¯¶È²È¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¾ðÇ®²È¡×¤È¤·¤Æ¤¿¤È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö¸øÊ¿À¡×¤È¤¤¤¦»ö¶ÈÍýÇ°¤Ï¡¢Çä½ÕÉØ¤äÄ§ÀÇ¿Í¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼å¤¤Î©¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤³¤½ºÇÍ¥Àè¤Çµß¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¸½Âå¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë³×¿·Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡Ö³×¿·Åª¤¹¤®¤¿»ö¶È·×²è¡×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥ÆâÉô¤Ç¿¼¹ï¤ÊíÂíà¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ´¼Ò°÷¤ÎµëÍ¿¤ò°ìÎ§¤Ë¡×¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÁ´°÷½÷À¤Ë¡×¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤¿¤È¤¨¤Ç¤¹¤¬¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈà¤ÎµÞ¿ÊÅª¤ÊÄó°Æ¤Ï¡¢´ûÆÀ¸¢±×¤ò»ý¤Ä¡Ö·Ð±Ä¿Ø¡Ê¥µ¥É¥«¥¤ÇÉ¡Ë¡×¤ä¡ÖÊÌ¤ÎÍÎÏÇÉÈ¶¡Ê¥Õ¥¡¥ê¥µ¥¤ÇÉ¡Ë¡×¤ÎÌÔÎõ¤ÊÈ¿È¯¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÈà¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥¤¥¹¥«¥ê¥ª¥Æ¤Î¥æ¥À¡Ë¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢²ñ¼Ò¡Ê¥í¡¼¥ÞÁíÆÄ¡Ë¤«¤é¡Ö½½»ú²Í·º¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¤â²á¹ó¤Ê·Á¤Ç½è·º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Ï¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÆÜºÃ¡£»ö¶È¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Ëë°ú¤¤Ç¤·¤¿¡£
¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ô¥Ü¥Ã¥È¡×
¤³¤³¤Ç·èÄêÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ö¼Â¤Ï¡¢¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥ÈËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡Ö¿·²ñ¼Ò¡×¤òÁÏ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¼«¿È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃé¼Â¤Ê¡Ö¥æ¥À¥ä¶µÅÌ¡Ê¼Ò°÷¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Î»à¸å¡¢¤³¤Î²þ³×±¿Æ°¤ò¡Ö¿·²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤µ¤»¡¢À¤³¦½¡¶µ¤Ø¤ÈÈôÌö¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥È¥í¤ä¥ä¥³¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡Ö2ÂåÌÜ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÂî±Û¤·¤¿·Ð±Ä¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥Ñ¥¦¥í¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤Î»à¸å¡¢Äï»Ò¡Ê»Ä¤Ã¤¿¼Ò°÷¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡Ö»ÈÅÌ²ñÃÌ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡Ö·Ð±Ä²ñµÄ¡×¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎµÄÂê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î²þ³×±¿Æ°¤ò¡¢¿Æ²ñ¼Ò¡Ê¥æ¥À¥ä¶µ¡Ë¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¦¡Ø¼ÒÆâ¤Î¿Í´Ö¡Ù¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ø¼Ò³°¤Î¿Í´Ö¡Ê°ÛË®¿Í¡Ë¡Ù¤Ë¤â¹¤²¤ë¤«¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¥Ñ¥¦¥í¤¬¡¢ÂçÃÀ¤Ê¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ô¥Ü¥Ã¥È¡Ê·Ð±ÄÊý¿Ë¤ÎÅ¾´¹¡Ë¡×¤òÃÇ¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¦¥í¤Ï¤â¤È¤â¤È¥¤¥¨¥¹¤Î±¿Æ°¤òÃÆ°µ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¼Ò°÷¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¨¥¹¤Î»à¸å¤Ë¡Ö²ó¿´¡×¡£Èà¤Ï¡Ö¼Ò³°¡×¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³ÈÂç¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Æ²ñ¼Ò¤Î¸·³Ê¤Ê¡ÖÆþ¼Òµ¬Äê¡Ê³äÎé¤È¤¤¤¦µ·¼°¡Ë¡×¤Ï¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¡Ê°ÛË®¿Í¡Ë¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ËÇ§¤á¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¼Ò³°¤Î¿Í´Ö¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦·Ð±Ä·èÃÇ¤³¤½¤¬¡¢·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤È¤¤¤¦¡Ö¿Æ²ñ¼Ò¡×¤«¤é¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¡×¤·¡¢¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¿·²ñ¼Ò¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¼ÒÆâ²þ³×¡×¤ò¡¢¥Ñ¥¦¥í¤é¡Ö2ÂåÌÜ¡×¤¬¡ÖÆÈÎ©¡¦¿·µ¬»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥¨¥¹¤Î»×ÁÛ¤ÏÀ¤³¦½¡¶µ¤Ø¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤Î¡Ö°ä»º¡×¤ò¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Î¡Ö»ñ»º¡×¤Ø
¹¦»Ò¤â¥¤¥¨¥¹¤â¡¢À¸Á°¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½¾ÍèÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡ÖÀ®¸ù¡×¤µ¤»¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Î»Ö¤Ï¡¢À¸Á°¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï²Ì¤¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¸åÀ¤¤Ë»Ä¤ë¶¯¿Ù¤Ê¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¿Î¤ä°¦¡Ë¡×¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥ï¡¼¥É¡×¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡ÖÁÏ¶È¼Ô¤ÎÊª¸ì¡ÊÉÔ¶ø¤ÎÀ¸³¶¤ä¡¢¼«¤é¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë»Ñ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶âÁ¬°Ê¾å¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É»ñ»º¡×¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
• ¹¦»Ò¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÍýÇ°¡×¤ò¡ÖÅý¼£¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
• ¥¤¥¨¥¹¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÊª¸ì¡×¤ò¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤µ¤»¤¿¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤Î»Å»ö¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÀ¸Á°¤Ë»ö¶È¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡ÖºÆ²ò¼á¡×¤·¡¢¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à²½¡×¤·¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É²½¡×¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¡¢¶¯¿Ù¤Ê¡Ö²æ¡¹¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤¬À¸Á°¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡ÖÉÔ¶ø¡×¤ä¡ÖíÂíà¡×¤È¤Ï¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬»ö¶È¤òÂçÈôÌö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡¢ºÇÂç¤Î¡Ö»ñ»º¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÈøÅÐ ÍºÊ¿ ¡§ Îò»Ë¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë