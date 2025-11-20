俳優の佐野岳（３３）が欠場が発表されたＴＢＳ系「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦冬」（１２月２１日放送）について思いをつづった。

佐野は２０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ご心配おかけして申し訳ありません。皆さんにご報告です」と記し、文章の画像をポスト。画像では番組でのけがについて「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我（けが）をしてしまいました。その後の競技も棄権することになり、病院で精密検査をし、治療していくことになりました」と報告。「自分が得意としてきた跳び箱での怪我は自分自身が１番納得出来ず、競技を最後まで続けたかったです。収録前から数多く期待のコメントを頂いて、本当に楽しみにされている方々がいるというところで、真摯（しんし）に向き合ってトレーニングを積んできました」と悔しさをにじませた。

「とにかく、大会当日、足を運んでくださった皆様、応援してくださる方々にいちはやく状況を説明したくて文章を書いています。ご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。今後の仕事は医師の指示のもと行ない治療を第一に考えます」とつづった。

同番組のホームページでは「出場選手変更のお知らせ」のタイトルで、「本日１１月１８日（火）開催の『最強スポーツ男子頂上決戦』に出場を予定しておりました柿谷曜一朗さんは、脚に違和感があるため、大事をとって欠場することとなりました。佐野岳さんは、無観客での競技収録中、脚の違和感を訴えられたため、大事をとって欠場することとなりました。出演を楽しみにされていたお客様には、ご迷惑・ご心配をおかけいたしますこと心よりお詫び申し上げます」と、佐野とあわせて元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏（３５）の欠場も発表。

「なお、出場選手変更に伴うチケットの変更・払い戻しは承っておりません。重ねてご了承いただけますよう、お願い申し上げます」と告知している。