女優の浜辺美波とＳｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が２０日、都内でダブル主演映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督、来年２月６日公開）の完成報告会に出席した。

２０１８年の小学館文庫小説賞を受賞した、長月天音さんのデビュー作である同名小説が原作。就職活動に失敗し、葬儀会社にインターンとして就職したヒロイン（浜辺）と、彼女を厳しく指導する葬祭プランナー（目黒）が、「最高の葬儀」を目指す物語を描く。

イベントでは、目黒のまじめな座長ぶりが話題に。浜辺の両親役を演じる俳優・鈴木浩介と女優・永作博美は「撮影現場で、ずっと目黒さんが立っていて。全然座らないから、遠くから目で『座りなよ』って合図を出していた」と明かした。

それでも、目黒が現場でいすに座ることはなかったようで、鈴木は「何か、高倉健さんってこんな感じだったんだろうなって思いましたね」と名優の逸話と重ね、会場を笑わせた。

本作を鑑賞後に“思い浮かべた人”について、浜辺は「祖父母と愛犬です」と回答。目黒は「僕もおじいちゃん、おばあちゃん、ワンちゃんですね。特に、おばあちゃん子で、小さい頃いろんなところに連れて行ってくれた。今もちょいちょい電話がかかってくるんですけど、だいたいお仕事中なんです。だけど、この電話に出なかったら（祖母と話す機会が）一回減ってしまうのかなと思い、お仕事中でも移動中でもかけ直して話しています」と祖母思いな一面をのぞかせていた。