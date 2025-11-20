ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２０日、秋の風物詩として親しまれるフランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」が２０日午前０時に解禁されたことを紹介した。

スタジオで総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「今日はボージョレ・ヌーボーの解禁日です」と伝え、２６００円と２７００円の２種類のボトルを紹介し「いろいろな値段のもの、タイプが出ています」などと伝えた。

さらに「ちょっとね、色だけ見てみましょうか」とボトルのふたを開け用意されていたワイングラスに新酒を注いだ。そして「香りだけです。少し」と香りをかぐと「果実味がすごく長く続きますね」と絶賛した。

さらに「飲んでいるお芝居だけ…です」と切り出すと、ワインを口に含んだ。明らかに飲んでいるように見えるが安住アナは「飲んでいるように見えるんですけども飲んでないんですね」とコメントするとスタジオは笑いに包まれた。そして笑顔で「ルネッサンス！」と乾杯ポーズで視聴者にアピールしていた。