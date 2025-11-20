阪神の高橋遥人投手（30）が20日、西宮市内の球団事務所で契約更改に臨み、今季年俸2500万円から500万円アップの3000万円でサインした。（金額は推定）

「少し上がりました。球団からも来年は1年間投げられるようにという話があったので頑張りたい」

プロ8年目の高橋は前年の左腕プレート除去手術の影響でリハビリからのスタート。7月15日の中日戦（甲子園）で1軍に復帰し、6回2失点と結果を出し、2試合目の登板となった同月27日のDeNA戦（甲子園）では6回途中1失点と好投し、今季初勝利を記録。以降は先発ローテーションに定着し、今季はすべて先発で8試合に登板し、3勝1敗、防御率2・28をマーク。10月17日のDeNAとのCSファイナル（甲子園）では8回途中3安打無失点と見事な投球を見せた。

「去年までに比べたら良くはなっているけど、まだ昔の自分には及ばない。オフもトレーニングをたくさんして、ストレートを良くすることに夢中になりたい」

5度の手術を過去経験した高橋が、リハビリなしでトレーニングができるオフは実に5年ぶり。無休で強化に取り組み、30歳からの飛躍を高橋は誓った。