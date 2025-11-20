彼氏に浮気されても、好きだから許してしまう女性もいるのではないでしょうか？ ただ一度でも許してしまうと、彼氏は浮気常習犯になってしまう可能性が高く、耐え続けるつらい恋愛にしかなりません。今回は、浮気常習犯の彼氏と別れたくても別れられない女性の話をご紹介いたします。

好きだから許してしまう

「彼氏には、これまでに何度か浮気をされました。その都度謝ってくるから許すしかなかったのですが、最近また浮気をしているような気がしていて……。仕事終わりにデートの約束をしていたのに『ごめん、今日行けなくなった』と来て、それっきり返事がありませんでした。仕事なら仕方ないけど、もし浮気だったら……。でも、この胸のザワつきは嫌な予感しかしません。

友達には早く別れるように言われるけど、好きだからなかなか踏み出せないんですよね。恋愛って本来はもっと楽しいはずなのに、浮気を疑うセンサーだけが敏感になるだけで、幸せとはいえない現状に悩んでいます」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 浮気性の彼氏をもつと苦労することが多そうですよね。早く別れたほうが自分のためであるとはわかっていても、なかなか行動できないのかもしれません。

