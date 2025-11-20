Image: Valve

Xboxとプレステに危機感？

ポータブルゲームPCの世界で、いまや王者のような支持を集めるValveのSteam Deck。そのLinuxベースのSteamOSは、Windowsの代わりにインストールしてでも使いたい、との好評価を獲得するレベルです。

そんなValveから、ポータブル性能はガン無視な「Steam Machine」が発表されました。Valveの狙いはなんでしょうね。

これはデスクトップPCなの？

Steam Machineは、一辺が6インチ（約15cm）の立方体デザイン。まるでブラックカラーのゲームキューブでも出してきたのかってイメージです。これはコンソールゲーム機なのでしょうか？

Image: Valve

でも、中にはAMDのZen 4アーキテクチャが採用されたCPUがあったり、16GBのメモリやAMDのRDNA3グラフィックスを搭載するGPUがあったり、まるでゲーミングPCのような構成。ストレージには256GBのSSDを備え、microSDカード対応の拡張性もありますよ。

Image: Valve

これをリビングの大画面テレビなどに接続すると、60fpsで4K映像のゲームを手軽に楽しめるというコンセプト。

Steam Deckシリーズのようなポータブルゲーム機の小さな画面ではなく、ソファーに座って、テレビに映る迫力のゲームプレイを満喫できるのが強みですね。Steamのゲームタイトルに加えて、Epic Gamesのライブラリに並ぶゲームをプレイしたり、エミュレーションによって、要は「Xbox Game Pass」以外のゲームなら自由に遊べる環境が整うというわけです。

狙いは手軽に整うゲーム環境？

ポータブルではなく据え置き型ということで、明らかにSteam Machineはハイスペック。Steam Deckの6倍以上の馬力というアピールまであります。それなら非常に高性能なゲーミングPCや次世代XboxとかPlayStation 6（PS6）に匹敵するパフォーマンスなのかというと、まったくそんなことはありません。

現行のXbox Series XならびにPlayStation 5（PS5）のZen 2アーキテクチャよりは進んだCPUになっていますけど、来年発売というわりには、AMDのRDNA4グラフィックスのGPUではありません。なので、FidelityFX Super Resolution 4（FSR 4）のアップスケーリング技術には非対応。

つまり、ターゲットは「とにかくハイエンドなゲームマシンを望むユーザー」でないということです。

むしろ、ゲームのために高額の出費をするつもりはないけど、大画面テレビで美しい映像のPCゲームを快適に楽しみたい。設定とか面倒な作業なしでね。そういうユーザーに向け、新たな選択肢が提供されるという狙いを強く感じました。

価格設定次第ではヒット路線に

いまゲーム業界は次世代を描くうえでジレンマに直面してもいる模様。PS6はPCに寄せてくるなんてうわさもあれば、そもそもXboxはPCでもよいのでは？ どんどん専用ゲーム機とPCの垣根がなくなりつつある流れで、かえってSteam Machineは、まるでコンソールゲーム機のようなコンセプトで攻めてきているのが興味深いところでしょう。

VRヘッドセットの「Steam Frame」やコントローラーの「Steam Controller」まで、Steam Machineと同時に発表してきたValve。Nintendo Switch 2でも成功してきた任天堂のように、購入すればゲーム環境が整うという手軽さが目指されているのかもしれません。

数々のゲームタイトルも、幅広いハードウェア向けではなく、すべて「Steam Machine Verified」のように認定して作れば、最適のプレイ環境が最初から整えられますから！

ちなみに現在のValveのラインナップとしては、1TBのSSDを備えるSteam Deck OLEDがハイスペックモデル。いま北米では、日本円にして10万円前後となる650ドルで販売中です。

これよりSteam Machineのほうが高くなるとして、いくらで発売されるでしょうか？ もしハイエンドなゲーミングPCを買うよりお得な価格設定で登場してくれば、Xboxやプレステにとっても脅威の存在となってくることでしょう。