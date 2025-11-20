「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日正午現在で楽天グループ<4755.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



２０日の東証プライム市場で楽天グループが続伸。同社が１３日取引終了後に発表した第３四半期（１～９月）の連結純損益は１５１２億９４００万円の赤字（前年同期は１５０３億５８００万円の赤字）だった。ただ、営業損益は１３億４６００万円の黒字（同５１０億６６００万円の赤字）となった。インターネット事業と金融事業が堅調だった。また、携帯電話事業の損失は縮小した。市場には同社の収益改善への期待も浮上しており、株価には見直し機運もあるようだ。



出所：MINKABU PRESS