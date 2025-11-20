»Ë¾å½é¤Î¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ»ÔÄ¹¡¢¥¾¡¼¥é¥ó¡¦ ¥Þ¥à¥À¥Ë¤òÁª¤ó¤À¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÌ±¤ÎËÜ²»
¥¾¡¼¥é¥ó¡¦ ¥Þ¥à¥À¥Ë»á¡£1991Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥¦¥¬¥ó¥À½Ð¿È¡£7ºÐ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£µÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸å¡¢º£Ç¯11·î4Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÄ¹Áª¤Ç¾¡Íø¡£½¢Ç¤¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤ÎÍ½Äê
ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤ËÎò»ËÅª¤Ê»ÔÄ¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤Î°ÜÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤È¤·¤Æ¤â»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¾¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥à¥À¥Ë»á¡Ê34ºÐ¡Ë¤À¡£
¼ã¼Ô¤äÄã½êÆÀÁØ¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢Èà¤Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Î¿Í¡¹¤ÏÈà¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅêÉ¼Æü¤Ë³Ø¹»¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼½ê¡ÚÅêÉ¼¼Ô¿ô200Ëü¿ÍÄ¶¡£È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Îµ¬ÌÏ¡Û
11·î4Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Î¸õÊä¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¦¥¬¥ó¥À¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢7ºÐ¤ÇÅÏÊÆ¤·¤¿à°ÜÌ±á¤ÎÌ±¼çÅÞ¸õÊä¡¢¥¾¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤À¡£
Áªµó¤ÏÁ°¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÎ»ö¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¯¥ª¥â»á¤È¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤Î¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¹¥ê¥ï»á¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥ª¥â»á¤È¤Ï·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ÜÌ±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¼ã¤¤Æ¯¤¼ê¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤¬¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤Î¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÎ»ö¤ò¼Ç¤¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¯¥ª¥â»á¤âÆÈÎ©¸õÊä¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦°ÂÉô¤«¤¹¤ß»á¤Ï¡¢ÁªµóÁ°¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤¬ÄãÃæ½êÆÀÁØ¤Î»ÔÌ±¤ÎºÇ½ÅÍ×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ò°Â²Á¤ËÇã¤¨¤ë¡Ø¸ø±Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤ä¡¢°ìÉô¤Î½»Âð¤Î²ÈÄÂ¤¬·ÀÌó¹¹¿·¤Î¤¿¤Ó¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤ò°ì»þÅª¤Ë»ß¤á¤ë¡Ø²ÈÄÂÅà·ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¸øÌó¤ò·Ç¤²¤¿¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Ë¡¢»Ù»ý¤¬°ìµ¤¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î°ìÊý¤ÇÈ¿È¯¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö34ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀ¯¼£·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹âÎðÁØ¤òÃæ¿´¤ËÉÔ°Â¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï9¡¦11¡Ê2001Ç¯¤ÎÊÆÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¡Ë¤òËº¤ì¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ºß½»¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¤µ¤ó¡Ê70Âå¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼Åê»ñ²È¡Ë¤âÁªµóÁ°¤Îº¤ÏÇ¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ø¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤È¤¤¤¦À¯¼£²È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤¹¤éÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢ÅêÉ¼Æü¤¬¶á¤Å¤±¤Ð¶á¤Å¤¯¤Û¤ÉÃíÌÜÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëà¥Í¥¬¥¥ã¥ó¹çÀïá¤â·ã²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Ë¤Ï¡ØÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¼Ô¡Ù¡Ø¶¦»º¼çµÁ¼Ô¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬¡¢¥»¥¯¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ç½£ÃÎ»ö¤ò¼Ç¤¤·¤¿¥¯¥ª¥â»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ØÊÑÂÖ¡Ù¡Ø½÷À¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Î¹¶·â¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤·¤¿¥Ô¡¼¥È¤µ¤ó¡Ê50Âå¡¢±ÇÁüÀ©ºî¡Ë¤Ï¤½¤ÎÇ®µ¤¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½éÆü¡Ê10·î25Æü¡Ë¤ÎÃë¤ËÅêÉ¼½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤Î¤¿¤á¤Ë30Ê¬¤âÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¿Ø±Ä¤â¡Ø´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡Ù¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÁª¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¿ÆÀÌ¤äÍ§¿Í¤È¤ÏÆ±¤¸¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃç¤Î¤¤¤¤Í§¿Í¤È¤âÅêÉ¼Àè¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Îó¤ËÊÂ¤Ö¿Í¡¹¤Ï¤É¤³¤«ÀÅ¤«¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÅêÉ¼ÆüÅöÆü¡£Á°½Ð¤Î°ÂÉô»á¤¬¸á¸å4»þº¢¡ÊÅêÉ¼Äù¤áÀÚ¤ê5»þ´ÖÁ°¡Ë¤Ë¤Î¤¾¤¤¤¿´Ê°×ÅêÉ¼½ê¤Ë¤ÏÍ¸¢¼Ô¤¬3¿Í¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÀÅ¤«¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅê³«É¼Æü¤¬Ê¿Æü¤Î²ÐÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤Î¤¦¤Á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤ä´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÅêÉ¼¼Ô¿ô¤Ï200Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Ç¡¢¼Â¤ËÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëµ¬ÌÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÚÀ¯ºö¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¶Ë±¦¤¬Àª¤¤¤Å¤¯¡©¡Û
ÅêÉ¼Æü¤Ë³Ø¹»¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼½ê¡£º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ï¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬²áµîºÇ¹â¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿
ÃíÌÜ¤ÎÁªµó¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÌ±¼çÅÞ¤¬¶¯¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¤µ¤ó¡Ë
¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Ï¾¡ÍøÀë¸À¤Î¾ì¤Ç¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Ï°ÜÌ±¤¬ÃÛ¤¡¢°ÜÌ±¤¬Æ°¤«¤·¡¢¤½¤·¤Æº£Ìë¤Ï°ÜÌ±¤¬¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª¤ó¤À³¹¤À¡×¤ÈÄ©È¯Åª¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¡£Á´¹ñ¤ÇÈ¿¥È¥é¥ó¥×¤Îµ¡±¿¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÈ¯¸À¤À¤¬¡¢°ÂÉô»á¤Ï¿µ½Å¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Î¾¡Íø¤Ïà°ÜÌ±¤¬ÃÛ¤¤¤¿³¹á¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤À¤«¤é¤³¤½µ¯¤¤¿¸½¾Ý¤È¤â¸À¤¨¤ë¤·¡¢Á´¹ñÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤à¤·¤íº£¡¢»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¤Ï¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Î¸øÌó¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¸ø±Ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î·×²è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ø¿©ÉÊ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¸½¼Â¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦¥Ð¥¹¤ÎÌµÎÁ²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÇ¯´Ö8²¯¥É¥ë¡ÊÌó1200²¯±ß¡Ë¤Î»Ô¤ÎÉéÃ´¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Ïºâ¸»¤Î¤¿¤á¤ËË¡¿ÍÀÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¯´Ö100Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤ò²Ô¤°¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤ä¥Ó¥ê¥ª¥Í¥¢ÁØ¤Ø¤Î»Ô½êÆÀÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤ÐÉÙÍµÁØ¤¬³¹¤òÎ¥¤ì¡¢¤à¤·¤íÀÇ¼ý¤¬¸º¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤ò¸½ºß¤Î»þµë16.50¥É¥ë¡ÊÌó2500±ß¡Ë¤«¤é2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë30¥É¥ë¡ÊÌó4600±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤â¡¢´ë¶È¤¬ÄÂ¶â¾å¾º¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º²ò¸Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤Î´Ö¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¸¤µ¤ó¡Ê40Âå¡¢IT¡Ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öº£¤ÏÄã½êÆÀÁØ¸þ¤±¤ÎÀ¯ºö¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ØÃæ´ÖÁØ¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£À¸³èÈñÂÐºö¤â¡¢·ë¶É¤ÏÃæ´ÖÁØ¤Ø¤ÎÁýÀÇ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£
ÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÉÔ°Â¤Ï¼£°Â¤Ç¤¹¡£¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Ï²áµî¤Ë¡Ø·Ù»¡Í½»»¤Îºï¸º¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ·Ù»¡Í½»»¤òºï¸º¤·¤Æ¼£°Â°²½¤ò¾·¤¤¤¿¥Ç¥Ö¥é¥·¥ª»ÔÄ¹»þÂå¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤âÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¥±¥ó¥«¤òÇä¤Ã¤¿Èà¤ÎÀ¯ºö¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á´ÊÆ¤Î±¦ÇÉ¡¦¶Ë±¦¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
Îò»ËÅª¤Ê¿·»ÔÄ¹¤ÎÃÂÀ¸¤ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ë¶õµ¤¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤ë¡£¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤Î4Ç¯´Ö¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤ò¤É¤³¤ØÆ³¤¯¤Î¤«¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò