TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡¿TXT¡Ë¤¬¡¢11·î19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤è¤ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËÜÅÄ¶ÁÌð¡¢BUDDiiS¡Ê¥Ð¥Ç¥£ー¥º¡Ë¤Î¾®Àî»Ëµ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¾®Àî¤¬TXT¥á¥ó¥Ðー¤ËÆüËÜ3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarkissed¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£TAEHYUN¡Ê¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤«¤é¾®Àî¤¬¿·¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò½¬¤¦¥·ー¥ó¤â¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¡È²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡É¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡ÖWhere Do You Go?¡×¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤·¤¿ËÜÅÄ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö²èÌÌ¤Ë±Ç¤ëÁ´°÷¤Î´é¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö´ãÊ¡¡Ä¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÊüÁ÷¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°TikTok¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖCan¡Çt Stop¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤ÈÇò¤¤¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë»Ñ¤Î¾®Àî¤¬¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Â³¤¤¤ÆHUENINGKAI¡Ê¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¡Ë¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÜÅÄ¤¬¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¥Õ¥ìー¥à¥¤¥ó¡£ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤êÁÖ¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Àî¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ª¤ì¿¿¤óÃæ¤Ê¤Î¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ª¤³¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ±û¤ËËÜÅÄ¤È¼«¿È¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤òTOMORROW X TOGETHER¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¿ÍÊÁ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦±é¤Î´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥È¥¥¥Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤ó¤ÊÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÍ¥¤·¤µ¡×¡Ö¶ÁÌð¤¯¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö»Ëµ¤¯¤ó¾®´é¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÁ´°÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤ÇÌ¡²è¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ä¡×¡ÖÈÖÁÈ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ç®µ¤¤¢¤ëÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£