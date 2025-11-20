鈴木秀脩のバースデーイベントに『ゴジュウジャー』現キャストが集結 ファンもびっくり「全員イケメンー！」
俳優の鈴木秀脩が18日、自身のXを更新。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の現キャストが集結したオフショットを公開した。
【写真あり】鈴木秀脩のバースデーイベントに集結した『ゴジュウジャー』現キャスト
『ゴジュウジャー』に百夜陸王／ゴジュウレオン役で出演している鈴木が16日にバースデーイベントを開催。2部には『ゴジュウジャー』キャストが集合していたことが話題になっていた。集合したのは遠野吠／ゴジュウウルフ役の冬野心央、暴神竜儀／ゴジュウティラノ役の神田聖司、猛原禽次郎／ジュウイーグル役の松本仁、熊手真白／ゴジュウポーラー役の木村魁希という現ゴジュウジャー全員と飯島碧役の湯田幸希、ゴジュウレオンのスーツアクターの塚越靖誠の7人。集合ショットでは笑顔を見せていた。鈴木は「皆ありがとう」と笑顔の絵文字付きで感謝していた。
ファンは「2部でゴジュウメンバーが登場した時本当に声出ました」「全員イケメンー！」「みんな仲良し」とポストしていた。
