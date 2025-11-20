23-24シーズンには仏２部で15ゴールをマークしたオナイウ。（C）Getty Images

写真拡大

　ドイツ２部マクデブルクのFWオナイウ阿道の現状を現地メディアが伝えた。

　2019年と21年には、森保一監督が率いる日本代表に招集された経験もあるオナイウは、21年の夏に横浜F・マリノスからトゥールーズへ完全移籍を果たす。

　その後、23年８月からはオセールでプレーしており、23-24シーズンには仏２部で15ゴールをマーク。昨季はリーグ・アンを戦った。そして今夏にマクデブルクに加入。しかし新天地では思うような活躍ができておらず、10月５日のエルフェスブルク戦を最後にリーグ戦でベンチ外が続いている。
 
　独メディア『Liga-zwei.de』はそんなオナイウについて、「この日本人は最近、完全に戦列を離れている」と報じた。

「オナイウは加入してからまだ無得点だ。意外なことに彼は近年、フランスでは目覚ましい成績を残している。しかし、まだマクデブルクに完全に馴染んでいるようには見えない」

　また、「この30歳の選手がクリスマス前の数週間も欠場を続けるのであれば、１月に退団しても不思議ではないだろう」と見解を示している。

　ここから本領発揮できるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番

 