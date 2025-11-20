「最近は完全に戦列を離れている」フランスからドイツへ移籍も…30歳日本人FWの苦境を現地報道「１月に退団しても不思議ではない」
ドイツ２部マクデブルクのFWオナイウ阿道の現状を現地メディアが伝えた。
2019年と21年には、森保一監督が率いる日本代表に招集された経験もあるオナイウは、21年の夏に横浜F・マリノスからトゥールーズへ完全移籍を果たす。
その後、23年８月からはオセールでプレーしており、23-24シーズンには仏２部で15ゴールをマーク。昨季はリーグ・アンを戦った。そして今夏にマクデブルクに加入。しかし新天地では思うような活躍ができておらず、10月５日のエルフェスブルク戦を最後にリーグ戦でベンチ外が続いている。
独メディア『Liga-zwei.de』はそんなオナイウについて、「この日本人は最近、完全に戦列を離れている」と報じた。
「オナイウは加入してからまだ無得点だ。意外なことに彼は近年、フランスでは目覚ましい成績を残している。しかし、まだマクデブルクに完全に馴染んでいるようには見えない」
また、「この30歳の選手がクリスマス前の数週間も欠場を続けるのであれば、１月に退団しても不思議ではないだろう」と見解を示している。
ここから本領発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
