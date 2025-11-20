タレントのpeco（30）が19日、Instagramを更新。7歳の息子・リンクくんの学校終わりで、ディズニーランドに行った様子を公開した。

【映像】pecoと息子・リンクくんの2ショット

これまでにも、モデルとして親子で撮影中の動画や、同じ柄のパジャマを着た姿、お出かけコーデなど、リンクくんとの様子をInstagramで発信してきたpeco。「ryuchellにしか見えない」「パパの面影が見える」「おでこがryuchellそっくりだね」など、多くの反響が寄せられていた。

息子・リンクくんの学校終わりにディズニーランドへ

19日の投稿では、「今朝息子と、『なにかをたのしみにきょうもがんばろう』って話していたとき、息子が『学校のあとディズニー行きたい！』と言ってくれたので… 17:00からのパスでランド行ってきた！毎日生きてりゃうまくいかないやりたくない、そんな気持ちになることは、こどももおとなもあるけれど、ごきげんになれてパワーを充電できる方法を自分自身でわかっていれば、それが絶対自分の味方になる」とつづり、リンクくんのリクエストでディズニーランドに行ったことを明かしている。

この投稿には、「ペコさんの精神ですくすくまっすぐ大きくなる息子さんの成長がこれからも楽しみです」「息子さんとステキな時間過ごせましたね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）