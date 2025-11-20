俳優の高橋英樹（81）が、番組収録前に妻・美恵子さん（77）から届いたというランチの写真を公開し、反響を呼んでいる。

【映像】ハワイでの夫婦水着ショットや広々とした別荘（複数カット）

これまでも、水着姿でワイキキビーチを楽しむ様子や、長野県の蓼科にある別荘で雄大な自然を満喫したことなど、夫婦仲睦まじい日常の様子をブログで発信してきた高橋。11月18日には、オフィス近くに新たに開店した「焼鳥 さむしん」に夫婦で来店し、親子丼を堪能したことを報告していた。

番組収録前に妻から届いた写真を公開

翌日、19日には美恵子さんからランチの写真が送られてきたことをブログで報告。「私は番組収録まえにオフィスでひと仕事です。遅昼ランチで外に出た奥さんからの写真。おやおや、また さむしんさんへ行ったようです。となりのテーブルの女の子たちも美味しいね！と言ってました。やっぱり！当たり」と、2日連続で妻・美恵子さんが親子丼を堪能したことを明かした。

この投稿には、「ステキな写真 うまそー」「同じ食べ物に凝るとトコトン食べまくるのは真麻ちゃんと同じね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）