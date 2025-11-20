ABEMA瀧山あかねアナ、ノースリワンピで肌見せ「美肌」「透明感際立つ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが11月19日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿でハンバーガーを楽しむ様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳美人アナ「透明感際立つ」大胆肌見せコーデ
瀧山はハンバーガーの絵文字とハートの絵文字を並べ、自身がハンバーガーとポテトの乗った皿を持っている写真を投稿。美しい肩やデコルテが際立つ、白地に青い小花柄のノースリーブワンピースを着用しており、南国感満載のショットとなっている。
この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「今日も素敵」「大きいハンバーガー美味しそう」「ワンピース似合ってる」「美肌」「透明感際立つ」などの反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳美人アナ「透明感際立つ」大胆肌見せコーデ
◆瀧山あかねアナ、ノースリワンピ姿を披露
瀧山はハンバーガーの絵文字とハートの絵文字を並べ、自身がハンバーガーとポテトの乗った皿を持っている写真を投稿。美しい肩やデコルテが際立つ、白地に青い小花柄のノースリーブワンピースを着用しており、南国感満載のショットとなっている。
◆瀧山あかねアナの投稿が話題
この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「今日も素敵」「大きいハンバーガー美味しそう」「ワンピース似合ってる」「美肌」「透明感際立つ」などの反響が寄せられている。
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】