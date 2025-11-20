ファミマ、BE:FIRSTメンバー監修フード登場 弁当・スイーツなど全6種【コメント】
【モデルプレス＝2025/11/20】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、ファミリーマートの2025年クリスマスアンバサダーに就任。この度、コラボレーション商品6品が発表された。商品は、11月25日より全国のファミリーマート約16,400店舗で順次発売される。
【写真】BE:FIRST・LEOと連絡先交換した人気芸人
2025年のクリスマスアンバサダーを務めるBE:FIRSTは、国内外で高い人気を誇るダンス＆ボーカルグループ。クリスマス本番に向け、ファミリーマートとBE:FIRSTのコラボレーションをさらに盛り上げるべく、各メンバーが監修した商品6種類を期間限定で発売する。メンバーそれぞれをイメージし、BE:FIRSTのメンバーとともに選定した6種類のラインアップは、スイーツからガッツリ系まで幅広く、グループの個性と魅力を感じられる内容となっている。
商品パッケージにはBE:FIRSTのロゴをデザイン。店内POPでは担当メンバーと一押しポイントを紹介しており、店頭での展開も楽しめる仕様となっている。（modelpress編集部）
SHUNTO（シュント）が監修。香ばしく焼き上げた豚バラ肉に、にんにくやごま油など風味豊かな塩ダレをトッピングしている。
【SHUNTOコメント】
もはや名前だけでおいしい。麦飯、塩だれ、漬物の組み合わせが最高です！
LEO（レオ）が監修。ごはんにも、中の具材にも、さばを使用し、口いっぱいにさばの旨みと豊かな香りを感じられる。
【LEOコメント】
さばの旨みとごはんのバランスにこだわっていて、皆さんにご納得いただける商品になっていると思います！
RYUHEI（リュウヘイ）が監修。抹茶のクレープ生地で、抹茶ホイップクリームとマスカルポーネクリームを包んだクレープ。中には、抹茶チョコソースも入っており、抹茶感をしっかりと楽しめる1品。
【RYUHEIコメント】
抹茶とマスカルポーネの組み合わせが最高においしいです！甘すぎずしっかり抹茶感があります。
JUNON（ジュノン）が監修。ふんわりとしたキャラメル味のボンブケーキに、2種のキャラメルクリームをサンド。
【JUNONコメント】
ふわふわの生地にキャラメルの風味が広がって、やさしい甘さがちょうどいいです！
MANATO（マナト）が監修。冷たいまま食べるミニペペロンチーノにウインナーとブロッコリー、フライドガーリックをトッピングした。※冷たい惣菜シリーズ「ちょいデリ」の商品
【MANATOコメント】
ウインナーとガーリックの組み合わせがクセになります！冷たくてもめちゃくちゃおいしくて、サラダやちょっとしたおかずにおすすめです。
SOTA（ソウタ）が監修。中太の麺に特製醤油だれを合わせた油そばで、旨辛の辛味噌に、フライドオニオンで香ばしさもプラスしている。
【SOTAコメント】
優勝です！ご褒美級のおいしさなので、頑張った日にぜひ食べてみてほしいです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】BE:FIRST・LEOと連絡先交換した人気芸人
◆ファミマ×BE:FIRST、コラボ商品発表
2025年のクリスマスアンバサダーを務めるBE:FIRSTは、国内外で高い人気を誇るダンス＆ボーカルグループ。クリスマス本番に向け、ファミリーマートとBE:FIRSTのコラボレーションをさらに盛り上げるべく、各メンバーが監修した商品6種類を期間限定で発売する。メンバーそれぞれをイメージし、BE:FIRSTのメンバーとともに選定した6種類のラインアップは、スイーツからガッツリ系まで幅広く、グループの個性と魅力を感じられる内容となっている。
◆ねぎ塩豚カルビ重（麦飯）
SHUNTO（シュント）が監修。香ばしく焼き上げた豚バラ肉に、にんにくやごま油など風味豊かな塩ダレをトッピングしている。
【SHUNTOコメント】
もはや名前だけでおいしい。麦飯、塩だれ、漬物の組み合わせが最高です！
◆生姜と胡麻香るさばおむすび
LEO（レオ）が監修。ごはんにも、中の具材にも、さばを使用し、口いっぱいにさばの旨みと豊かな香りを感じられる。
【LEOコメント】
さばの旨みとごはんのバランスにこだわっていて、皆さんにご納得いただける商品になっていると思います！
◆抹茶＆マスカルポーネのクレープ
RYUHEI（リュウヘイ）が監修。抹茶のクレープ生地で、抹茶ホイップクリームとマスカルポーネクリームを包んだクレープ。中には、抹茶チョコソースも入っており、抹茶感をしっかりと楽しめる1品。
【RYUHEIコメント】
抹茶とマスカルポーネの組み合わせが最高においしいです！甘すぎずしっかり抹茶感があります。
◆ふわふわボンブケーキ キャラメル味
JUNON（ジュノン）が監修。ふんわりとしたキャラメル味のボンブケーキに、2種のキャラメルクリームをサンド。
【JUNONコメント】
ふわふわの生地にキャラメルの風味が広がって、やさしい甘さがちょうどいいです！
◆ウインナーのおつまみペペロンチーノ
MANATO（マナト）が監修。冷たいまま食べるミニペペロンチーノにウインナーとブロッコリー、フライドガーリックをトッピングした。※冷たい惣菜シリーズ「ちょいデリ」の商品
【MANATOコメント】
ウインナーとガーリックの組み合わせがクセになります！冷たくてもめちゃくちゃおいしくて、サラダやちょっとしたおかずにおすすめです。
◆辛味噌だれの油そば
SOTA（ソウタ）が監修。中太の麺に特製醤油だれを合わせた油そばで、旨辛の辛味噌に、フライドオニオンで香ばしさもプラスしている。
【SOTAコメント】
優勝です！ご褒美級のおいしさなので、頑張った日にぜひ食べてみてほしいです。
【Not Sponsored 記事】