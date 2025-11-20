理科大卒モデル村上愛花、美脚際立つミニボトム＋透けタイツ姿に「カッコ可愛い」「脚長すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】東京理科大学卒のモデル・村上愛花が11月19日、自身のInstagramを更新。スラリと伸びた美しい脚が際立つ冬のコーディネートを披露した。
【写真】25歳理科大卒モデル「脚長すぎ」透けタイツ＋ミニボトムで美脚披露
村上は「プードルみたいなアウター 最近寒くなってきたね〜みんな体に気をつけてね〜」というコメント共に、ベージュのファーコートに黒いミニボトム、黒い透けタイツを合わせたファッションを披露。ミニボトムからはスラリと美しい脚が真っ直ぐに伸びている。
この投稿に、ファンからは「見とれちゃう」「素敵なコーデ」「脚長すぎ」「カッコ可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
