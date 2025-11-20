ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡õÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤Ç±Ç¤·½Ð¤¹³Î¤«¤Êå«¡£±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü²ò¶Ø
ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡Ù¡Ê11·î21Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢¡È¥Ï¥¦¥ë¥³¥ó¥Ó¡É¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸À¤ò»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¡¢¤¹¤ß¤ì¡ÊÇÜ¾Þ¡Ë¤È¹ÀÆó¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤ÎÎ¹Ï©¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¹¤ß¤ì¡ÊÇÜ¾Þ¡Ë¤Î¸ÉÆÈ¡ß¼õ¤±»ß¤á¤ë¹ÀÆó¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤ÎÍ¥¤·¤µ
¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ç¥½¥Õ¥£ーÌò¤È¥Ï¥¦¥ëÌò¤È¤·¤Æ¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÇÜ¾Þ¤ÈÌÚÂ¼¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤¹ËÜºî¤è¤êËÜÊÔ±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤ß¤ì¤È¹ÀÆó¤¬¡¢¡È¤¿¤Ã¤¿1Æü¤ÎÎ¹¡É¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Êå«¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯½Ö´Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê²£ÉÍ¤ÎÈË²Ú³¹¤òÊâ¤¯¤Ê¤«¡¢¤¹¤ß¤ì¤¬¡Ö¤Í¤¨¡¢¹ÀÆó¤µ¤ó¡£ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤·¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÏÓ¤òº¹¤·½Ð¤¹¹ÀÆó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¹¤ß¤ì¤Î¸ÉÆÈ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¹ÀÆó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¸òº¹¤·¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊâ¤¯¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Í¾±¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¹ÀÆó¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢Î¹¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¯ÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í¡¹¤Îµ¡Èù¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¿´²¹¤Þ¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2004Ç¯¸ø³«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê±Ç²è¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Ç¥½¥Õ¥£ー¤È¥Ï¥¦¥ë¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÇÜ¾Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¥¢¥Õ¥ì¥³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¿§¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚÉÒÉ×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢1Æü¤À¤±°ì½ï¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÚÂ¼¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÄ´À°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¤½¤ó¤ÊÇÜ¾Þ¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¤è¤ê¡È¤¿¤Ã¤¿1Æü¡É¤ÎÇÜ¾Þ¤ÈÌÚÂ¼¤ÎÆ±Æü¼ýÏ¿¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºê½Ù´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Æ¡¢²¼ÂÌ¤òÍú¤¤¤¿ÎëÌÚÉÒÉ×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸½¤ì¤¿ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ãÏÃ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î¤«¤«¤ë»Å»ö¤Ç¤â¥¯ー¥ë¤«¤Ä¿¿Ùõ¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢¡È¶ÛÄ¥¤È¤ÏÌµ±ï¡É¤È»×¤ï¤»¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò°Åµ¤·¡¢ÂæËÜ¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤º¤Ë¼ýÏ¿¤ËÎ×¤à¤Ê¤É¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤µ¤¨¤â¸¶Æ°ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦´°àú¤Ö¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤Ç¤µ¤¨¡¢Âç½÷Í¥¡¦ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢µð¾¢¡¦µÜºê½Ù¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¡¦ÎëÌÚÉÒÉ×¤È¤¤¤¦Ä¶Âç¸æ½ê¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤ÇÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥½¥Õ¥£ー¤È¥Ï¥¦¥ë¤¬»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡ØTOKYO ¥¿¥¯¥·－¡Ù¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡Ù
11·î21Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー
½Ð±é¡§ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ
Áó°æÍ¥¡¡Ç÷ÅÄ¹§Ìé¡¡Í¥¹á¡¡ÃæÅçÎÜºÚ
¿ÀÌî»°Îë¡¡¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡¡¥Þ¥¥¿¥¹¥Ýー¥Ä¡¡ËÌ»³²í¹¯¡¡ÌÚÂ¼Í¥Íè
¾®ÎÓÌ»ø¡¡ºûÌî¹â»Ë
´ÆÆÄ¡§»³ÅÄÍÎ¼¡
µÓËÜ¡§»³ÅÄÍÎ¼¡¡¡Ä«¸¶Íº»°
¸¶ºî¡§±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ê¥¿¥¯¥·ー¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥«¥ê¥ª¥ó¡Ë
ÇÛµë¡§¾¾ÃÝ
(C)2025±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
