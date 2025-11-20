星野源、LE SSERAFIM東京ドームライブ鑑賞 プロデュース楽曲名にかけた絶賛の言葉「尊い」「胸熱」とファン歓喜
【モデルプレス＝2025/11/20】音楽家で俳優の星野源が11月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のライブを訪れた様子を披露した。
【写真】星野源プロデュース曲を披露するLE SSERAFIM
LE SSERAFIMは、11月18・19日、東京ドームにて「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME」を開催。東京ドーム単独公演を果たし、星野がプロデュース、そして作曲・編曲・作詞を手掛けた、Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」の主題歌「Kawaii （Prod. Gen Hoshino）」を初披露した。
今回星野は、客席から撮影したステージ動画を公開。マイメロディとクロミと一緒に同楽曲をパフォーマンスしているLE SSERAFIMに「Congrats！」と祝福のメッセージを添え、楽曲名にかけて「Kawaiiiii」と絶賛した。
これを受け、SNS上では「来てくれてたんだ〜！」「最強にKawaii曲をありがとうございます」「全部が可愛い」「尊い」「胸熱」「多幸感がすごい」などの声が上がっている。
また、LE SSERAFIMのカズハは、星野がパーソナリティを務めるラジオ番組「星野源のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週火曜深夜1時〜）に出演した際、星野のファンであることを告白。母の影響で星野の曲を聞くようになり、中学時代にライブツアーを訪れたことや、星野の著書を愛読していることも明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆星野源、LE SSERAFIMのライブを鑑賞
◆星野源の投稿に反響
