夫婦の“時間格差”問題。街の女性たちからは、様々な不満の声が上がっている。その実態と改善策について、ニュース番組『わたしとニュース』のハレバレンサー（MC）を務めるお笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえと考えた。

【映像】「30代後半女性が運動不足」に不満殺到（実際の映像）

自由時間の格差は感じる？実際の声は…

実際に自由時間はどのように作っているのだろうか。街では夫婦で工夫しているという声もある一方で、「夫婦間の格差」を感じているという声も…。

「（Q．運動の頻度は？）私は子どもの送り迎えで自転車に乗ることが多く、朝15分、帰り10分ほどを毎朝毎晩。自転車に乗る以外はあまり運動していない。子育てのためになるべく体力を温存したい気持ちが強いためあまり疲れることをしたくないのはある。しかし体力があった方が子育てにも注力できるのかなと思いながら、『体力をつけなきゃな』という狭間にいる」（妻 20代）

「（妻は）子どもを見ていると一人で運動しに行く時間がない」（夫 30代）

「（Q．夫に頼んで時間を作っていますか？）1週間前や2週間前に、『この日に予定を入れたいんだけどいいかな』と確認して調整しながら行けるタイミングを見計らい、頑張ってお膳立てをして、できること全てこなした後に『行ってきます』のようなことが多い」（妻 20代）

「妻が私にお願いするより私はお願いしやすい」（夫 30代）

「私がやりたいけどできていないことを（夫が）気軽にするのは、やはり不満の種にはなる」（妻 20代）

実際の夫の家事・育児時間は？

厚生労働省の「こども・子育て政策の強化について（試案）」による「6歳未満児のいる夫の家事・育児関連時間（1日あたり）」の調査では、アメリカやドイツ、スウェーデン、ノルウェーが3時間以上となる中、日本は1時間54分という結果となっている。

この調査結果について、くわばたは以下のように述べる。

「昔に比べたら長くなっていると思う。私の両親世代と比べたら全然違う。昔は両親と住んでいることもあったため、働いていなくても頼れる人がいたと思う。私は専業主婦の方もすごく大変だと思う。仕事しながらの育児も大変だが1人で家で24時間、子どもと1対1は結構辛い」（くわばたりえ、以下同）

また自身の育休中については夫が羨ましく見えたと振り返った。

「旦那はラッキーと言ったらあれだが…楽しそうに見えていた。まず大人と喋れることが羨ましい」

徳永有美キャスターは「専業主婦の方も、ずっと家のことをやらなければいけないストレスと、自分がお金を稼いでない負い目などもあるという人もいる。その辺りの心の健康を保つのも難しい」と述べた。

女性の「無償労働」改善策とは？

では女性が自由な時間を持つためにはどうすれば良いのだろうか。昭和女子大学の白河桃子客員教授は以下のように提言する。

「家事・育児は女性がメインという社会の風土を壊していく。名もなき家事のタスクを書き並べて可視化する。家事を手放してみる（何が起きるか一度実験）」（白河桃子客員教授）

また内閣府男女共同参画局は「男性の家事・育児への参画を促進」「外部サービスの利用を促進」を示している。

しかしくわばたは「これ（外部サービスの利用）ができない」と述べ、以下のように心境を語る。

「外部サービスはどんどん使った方が良いと思うし、当時にタイムスリップしたら使いたい。しかし私が昔使えなかったのは、使うことでダメなお母さんと周りに言われそうで使えなかった。『どんどん使っても良い』『サボってることじゃない』ということをもっとみんなが共有すること、行政に頼ることが当たり前の世の中になる方が良いと思う」（くわばたりえ）

一方、徳永キャスターは夫婦2人だけで子育てをすることにも限界がある、との見解を示した。

「パパとママの2人だと逃げ場がない。どちらかが絶対やらなければならないという状況よりは、外部サービスの利用の促進で国がもっと安くこういうサービスを利用させて、しかも、誰でも頼りやすくするようなサービスがもっと手厚く広がれば、みんながハッピーになるのではないかと思う」（徳永有美キャスター）

