ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR横須賀線、湘南新宿ラインで運転見合わせ JR横須賀線、湘南新宿ラインで運転見合わせ JR横須賀線、湘南新宿ラインで運転見合わせ 2025年11月20日 12時51分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、横須賀線西大井駅で起きた人身事故のため、横須賀線は東京と逗子の間、湘南新宿ラインは新宿と大船の間のいずれも上下線とも運転を見合わせています。運転再開は午後1時20分ごろを見込んでいます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 工場, ネジ, 徳島, 住宅, 寺田屋, 埼玉, 配線, 仏壇, 東京, 葬祭